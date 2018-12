Rocamora se prepara para el Súper 4

Tras haber recibido el miércoles la notificación de que Tomás de Rocamora será el organizador y anfitrión del Súper 4 Termas Concepción, los dirigentes comenzaron al día siguiente las reuniones para recibir de la mejor manera al certamen del que participarán también Barrio Parque de Córdoba, Salta Basket y Deportivo Viedma y que se jugará en el estadio Paccagnella los días martes 8 y miércoles 9 de enero.

Esta ha sido una gran apuesta institucional porque es bastante el trabajo a realizar en los días siguientes y que además de esfuerzo insumirá igualmente una importante suma de dinero. Es por ello que la idea es poder organizar un gran torneo para que la gente lo acompañe en sus dos días. El Rojo enfrentará a Salta Basket el martes 8 en el segundo turno y previamente se medirán Deportivo Viedma con Barrio Parque.

El primer punto que se trató en la reunión fue el de las entradas –próximamente se darán a conocer los precios- y se estableció que se venderán abonos de populares y plateas para los dos días, y que para la primera jornada se cobrará una entrada única que permitirá a los aficionados ver los dos encuentros.

Todos los que concurran al estadio recibirán, además del lugar de ubicación, una pulsera que les permitirá ingresar y salir sin inconvenientes.

Además, se acordaron una serie de trabajos y mejoras a las que ya se venían haciendo para cumplir con lo acordado con la AdC en este aspecto. Se pondrá más iluminación en la cancha, se pintarán algunos lugares que todavía no se los había pintado, se mejorará la iluminación exterior y se instalará un VIP en la zona de plateas detrás del aro norte.

Las delegaciones se hospedarán en el Complejo Termas Concepción, principal sponsor del evento, y recibirán acreditaciones especiales para que puedan manejarse sus integrantes con absoluta libertad dentro del estadio.

Vale recordar que el Súper 4 será transmitido en sus dos días a través de la señal de DeporTV por lo que la ciudad volverá a tener una difusión muy importante y justo en momento donde recibe mucho turismo.

La idea de la dirigencia del Rojo es que tanto la gente amante del básquet de la ciudad, no solamente los hinchas del club, asistan a la cancha para darle al evento el marco que se merece; lo mismo también que de otras localidades vecinas. Ya están recibiendo consultas al respecto por lo que las expectativas se incrementan con el paso de los días.

Lo que sigue

Jueves 10/1/19

21 Sp América vs Unión (Sf)

21.30 San Isidro vs Echagüe

21.30 Del Progreso vs Platense

Viernes 11

21.30 Deportivo Norte vs Central (Ceres)

21.30 Villa San Martín vs Lactear Tf

21.30 Centro Español vs Platense

Sábado 12

20 Ameghino vs Barrio Parque

20.30 Estudiantes (Ola) vs Atenas

21 Independiente (SdE) vs Salta Basket

21 Rivadavia (Mza) vs Racing (Ch)

21.30 Del Progreso vs Rocamora

Domingo 13

20 Unión (Sf) vs Oberá Tc

21 Hindú Club vs Lactear Tf

21 Ciclista vs Parque Sur

21.30 Centro Español vs Rocamora

21.30 La Unión vs Gimnasia (La Plata)

21.30 Petrolero vs Platense.