Malas noticias para Peñarol de Mar del Plata

Du’Vaughn Maxwellno regresará a Mar del Plata tras el receso por las Fiestas. Problemas económicos y con su habilitación determinaron su salida de Peñarol.

El 2019 asoma cargado de dificultades para Peñarol en la Liga Nacional de Básquetbol. El equipo “milrayitas” sufrió en las últimas horas una baja definitiva y una transitoria.

El ala-pivote estadounidense Du’Vaughn Maxwell no regresará al país por cuestiones presupuestarias y por inconvenientes en su habilitación.

Aunque transitoria, la segunda noticia es tan o más dolorosa. Si hay un jugador que conformó plenamente, cuyo rendimiento no ha dejado la menor duda en lo que va de la temporada, ese es Damián Tintorelli. El rendidor pivote se fracturó un dedo de una de sus manos y tendrá entre treinta y cuarenta días de inactividad.

Con ese panorama, el club marplatense estudia ingresar al mercado para sumar a un interno porque su juego interior quedará muy “corto” con Nicolás Lauría y Alejandro Alloatti.

En los últimos días también, a raíz de rumores surgidos acerca de la continuidad de Du’Vaughn Maxwell, fueron ofrecidos algunos extranjeros. Uno de ellos es el alero Todd Brown, un jugador del gusto del entrenador Leonardo Gutiérrez, que lo dirigió en el torneo anterior.



Brown, que ya jugó dos temporadas en Peñarol (13,2 puntos y 5,3 rebotes de promedio en la temporada 2015/2016 y 14,6 puntos y 4,3 rebotes en la 2017/2018), no cubre puntualmente la necesidad actual del equipo. Sin embargo, en sus pasos anteriores por el conjunto “milrayitas”, mostró sobradamente su calidad. Llegado el caso, en lugar de apostar por un desconocido, podría hacersele un lugar corriendo a Lucas Arn a la posición del “4”.

Sin embargo, hoy por hoy, son todas conjeturas. Los dirigentes de Peñarol analizan variables y los pasos a seguir. El plantel retornará a las prácticas el próximo miércoles 2 de enero. El día siguiente viajará a Santiago del Estero a afrontar su primera gira del año: el sábado 5 enfrentará a Quimsa y el lunes 7 a Olímpico de La Banda.

De inmediato, retornará a Mar del Plata. El viernes 11, de momento, recibirá a Libertad de Sunchales. Pero aún no se sabe en qué escenario. Ese día el Polideportivo se ocuparía con otro evento.

Si no se soluciona esa situación, los dirigentes manejan dos opciones. Una es pedir la reprogramación de ese cotejo a la Asociación de Clubes de Básquetbol, lo que implicaría correr otras fechas, incluso la de la visita de Libertad a Quilmes, prevista para el miércoles 9 de enero. La otra es que dicho partido se dispute en el estadio de Once Unidos.

Peñarol, durante el mes de enero, además visitará a Quilmes el viernes 18 en el primer superclásico de la fase regular y recibirá sucesivamente a Gimnasia de Comodoro Rivadavia (lunes 21), San Lorenzo (jueves 24) e Hispano Americano (domingo 27). En tanto que el jueves 31 visitará a Argentino de Junín y el sábado 2 de febrero a Bahía Básket.

Dominique Morrison es la nueva ficha extranjera de Hispano

El alero de 1,98 oriundo de Kansas City, Misuri, Estados Unidos, llega en reemplazo de Lawrence Jackson quien rescindió su vínculo de común acuerdo con la dirigencia Celeste y continuará su carrera en La Liga Argentina.

Nuevos aires para los dirigidos por Marcelo Richotti. La llegada del jugador, que formó parte del Rethymno BC en la liga de Grecia el último año, viene a ofrecer nuevas variantes en el juego del equipo patagónico. “Nos va a dar una rotación más segura y acorde a lo que nosotros pretendemos y a partir de ahí buscaremos hacernos fuertes en casa” señaló el entrenador bahiense.

Sobre los motivos de su contratación y las expectativas en torno al juego del norteamericano Richotti precisó: “Esperemos contar con él para el inicio de las prácticas el 3 de enero. Vamos a trabajar para que nos aporte mucho más de lo que nos aportó Lawrence (Jackson)”. Hispano comenzará el 2019 en casa cuando reciba a Regatas de Corrientes.

Los antecedentes del jugador dan cuenta de su paso por el Iowa Energy de Estados Unidos (2012-2013), Ilysiakos B.C. de Grecia (2013), US Heffingen de Estados Unidos (2014), Norrköping Dolphins de Suecia (2014-2015), Liège Basket de Bélgica (2015-2016), TED Ankara Kolejliler de Turquia (2016-2017) y el Rethymno BC de Grecia (2018).

Vuelve Zurbriggen en Obras

Ashton Gibbs no seguirá en Obras Basket tras la recuperación de Fernando Zurbriggen -sufrió una fractura en su mano izquierda durante el triunfo ante Argentino en Junín, por 77-67, en el inicio de los octavos de final del Súper 20- quien podrá jugar en el choque que el equipo aurinegro librará ante Regatas el venidero 4 de enero en el Templo del Rock.

Gibbs, quien había llegado como recambio temporal al club, promedió 8.2 puntos y 1.2 asistencias en cuatro partidos a las órdenes de Gregorio Martínez.

Kemp a Europa

El alero estadounidense Maurice Kemp, quien llegó a Obras Basket en la temporada 2016-17, no continuará en el equipo de Gregorio Martínez ya que seguirá su carrera en el Fuenlabrada, equipo que milita en la Liga Endesa.

“Le deseamos lo mejor a Mou en su carrera, es un profesional modelo que se comportó de manera ejemplar con nosotros”, señaló Fabián Borro, presidente de Obras Sanitarias. “Su salida estaba prevista en su contrato y forma parte de un proceso de riqueza continua de la institución que se corresponde con nuestros jugadores, y en ese proceso los extranjeros no son excepción. Tiempo atrás tomamos el mismo camino con Joaquim Valdelicio y Víctor Liz. El mercado español está abierto y eso es una gran noticia”, agregó.

Obras Basket es una marca reconocida en el ámbito local e internacional y, en los últimos tiempos, ha captado el interés de ligas de nivel por su capacidad para desarrollar y formar jugadores de elite. Hoy, en su primer equipo, ocho talentos de la rotación tienen el ADN del club y reciben minutos sostenidos: Pedro Barral, Fernando Zurbriggen, Luca Valussi, Lautaro Berra, Tomás Cocha, Francisco Barbotti, Víctor Andrade y Juan Pablo Venegas.

“Por supuesto que vamos a sentir la salida de un jugador de la clase de Kemp, pero nuestra política de desarrollo nos obliga a construir, desarrollar y exportar. Mou potenció a nuestros jóvenes y nosotros también le dimos herramientas para su crecimiento. Ese es el camino. Nos alegramos por él ya que tuvo un gran nivel en las dos giras que hicimos en Europa. Esa voluntad política de salir a medirnos en el exterior nos ha abierto las puertas en grande. Debemos ser cautelosos, responsables pero también operativos al respecto”, agregó Borro.

En el último Tour Europeo, que se desarrolló entre España y Portugal, Obras Basket alcanzó siete victorias en ocho presentaciones, incluyendo su pase invicto en el Circuito Movistar de Oviedo, cita en la que venció a UCAM Murcia y DKV Joventut, dos equipos ACB, respectivamente.

Kemp se despide de la Liga Nacional siendo el máximo goleador del certamen actual (85 puntos en cuatro partidos, 21.2 de promedio), y también habiendo sido el mayor anotador del anterior (20.68 por juego, en 44 partidos disputados con la camiseta aurinegra).

Confirmada la lesión de Martina

Al pivote de Atenas, Fernando Martina, se le deberá hacer una artroscopía en su rodilla y tendrá entre 45 y 60 días de recuperación.

Luego de haber tomado el tiempo necesario como para poder hacer los estudios pertinentes post desinflamación de la zona, se pudo determinar la lesión en la rodilla de Fernando Martina, sufrida en el último juego del año frente a Hispano.

“Fernando tiene una distensión con ruptura parcial del ligamento interno, situación que le provocó una lesión de menisco”, informó el médico del plantel, Roberto Giaccosa.

Sobre el procedimiento y tiempo de recuperación, explicó: “Mañana (por hoy) a las 10 será intervenido. Se le realizará una artroscopía y luego el tiempo estimado de recuperación será de entre 45 y 60 días”.

Así, Martina deberá encarar desde el domingo el proceso de recuperación para volver al rectángulo de juego a principios de marzo, de cumplirse los plazos previstos.