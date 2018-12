Maximiliano Tamburini: "estamos mejor de lo que hubiera esperado"

Ciclista Juninense se acomodó en la tabla posicional luego del triunfo 71-67 ante Racing de Chivilcoy y espera volver al trabajo el próximo 4 de enero con la mente puesta en el juego del 13 de dicho mes ante Parque Sur.

El verdirrojo, con un equipo muy joven y nueva comisión directiva, se las arregló para ser un plantel competitivo y aguerrido. Este 2018, Miguel Had regresó al club luego de 3 años donde estuvo una temporada Marcos Naso como presidente y las dos restantes, Gabriel Barrozo.

Maxi Tamburini, de gran rendimiento, dialogó con Democracia y teniendo en cuenta todo esto, realizó su balance de año.

La capitanía

"Cuando Leo (Costa) me comentó su decisión, acepté sin dudarlo. Es un orgullo muy grande sentirse valorado de esa manera en mi club. También lo tomé con un alto grado de responsabilidad, leo mucho para aprender todos los días y me comunico con amigos que tienen mucha experiencia en esto permanentemente. Tengo el carácter para hacerlo."

Balance de 2018

"Estamos mejor de lo que esperaba, luego de mi paso por Villa María quedamos en contacto todo el tiempo con Migui (Had) ya que sabía sus intenciones de ser presidente. Como mi pase aún pertenecía a Ciclista, él comentó el deseo que tenía para el club este año y salió todo tal cual lo dijo, cumplió con su palabra. El club está bárbaro, va mucha más gente a la cancha de la última vez que había jugado para Ciclista."

Los méritos deportivos

"Se armó un equipo joven y totalmente nuevo. Aún falta tiempo para agarrar la química necesaria, no es fácil. Pero sin dudas que somos un equipo molesto, todos tenemos nuestro lugar, tenemos gol y no nos dejamos pasar arriba con nadie. En la tabla estamos bien, yo sabía que volvía a un club que necesitaba una temporada de transición. Trabajamos mucho para darle alegrías a la gente."

Expectativas 2019

"Las expectativas son las mejores. Ojalá mantengamos la regularidad que logramos en el final del año. No tenemos que conformarnos con un puñado de victorias, debemos ir por más. Después si no nos da para estar en los primeros puestos, felicitaremos al que salió por encima de nosotros. Pero no debemos entregarnos, somos un club grande y no importan los nombres, acá todos sabemos los objetivos que se pueden lograr sin proponértelo."

Lo que sigue

Jueves 10/1/19

21 Sp América vs Unión (Sf)

21.30 San Isidro vs Echagüe

21.30 Del Progreso vs Platense

Viernes 11

21.30 Deportivo Norte vs Central (Ceres)

21.30 Villa San Martín vs Lactear Tf

21.30 Centro Español vs Platense

Sábado 12

20 Ameghino vs Barrio Parque

20.30 Estudiantes (Ola) vs Atenas

21 Independiente (Sde) vs Salta Basket

21 Rivadavia (Mza) vs Racing (Ch)

21.30 Del Progreso vs Rocamora

Domingo 13

20 Unión (Sf) vs Oberá Tc

21 Hindú Club vs Lactear Tf

21 Ciclista vs Parque Sur

21.30 Centro Español vs Rocamora

21.30 La Unión vs Gimnasia (La Plata)

21.30 Petrolero vs Platense.