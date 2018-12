Gabriel Paolín: “Logramos cinco títulos con los chicos del club”

Gabriel Paolín habló con “Democracia” sobre el pentacampeonato que logró recientemente en el básquet local y además sobre el funcionamiento del equipo en el Provincial de Clubes.

Comenzó narrando: “La verdad que es una alegría inmensa, con chicos que se formaron en el club. Los primeros partidos fueron casi los mismos que participaban del provincial de clubes y por ahí sabíamos que teníamos que estar muy arriba.

Pero en los últimos torneos fueron la mayoría chicos formados en el club y en el caso de Bautista Arrascaete ya hace bastante que está con nosotros.

Muy contentos con este pentacampeonato, cerrar el 2018 con cinco títulos seguidos y además por seguir sumando copas para las vitrinas del club”.

Consultado sobre el Campeonato Provincial de Clubes de Básquetbol, dijo: “El provincial arrancó mal. Nos tocó la zona más pareja de las tres existentes, con clubes muy equilibrados en líneas generales. La mayoría se formó para salir campeón, equipos muy fuertes económicamente.

Por suerte pudimos acomodar el carro hacia fin de año, lo cual nos da una doble alegría con el compromiso de apuntar con todo al 2019.

Nos tocó una zona donde marchamos segundos con un buen arrastre de puntos y una considerable diferencia hacia el tercero.

Terminamos bien el año, perdimos contra el primero solamente que es Independiente de Tandil, en cancha de ellos, en un juego que creo se podría haber ganado de no ser por el cansancio acumulado que tenían los chicos del torneo local y del provincial mismo.

Ahora el plantel está licenciado. Vamos a reiniciar las prácticas el 7 de enero, aunque cada jugador se llevó un cronograma de trabajo para hacer entre las fiestas cosa de no estar parado del todo.

Vamos a comenzar en los primero días del año que viene a preparar el partido contra Platense de La Plata que es para nosotros un partido clave para saber cómo quedamos clasificados hacia la tercera fase del campeonato.

Últimos resultados

Los Indios (Junín) vs Independiente (Zárate).

Platense (La Plata) 64 vs Independiente (Tandil) 73.



3º Fecha 25-01-19

Independiente (Zárate) vs Independiente (Tandil).

Los Indios (Junín) vs Platense (La Plata).



4º Fecha 1°

Rev. 01-02-19

Platense (La Plata) vs Independiente (Zarate).

Los Indios (Junín) vs Independiente (Tandil).



5º Fecha 2°

Rev. 08-02-19

Independiente (Zárate) vs Los Indios (Junín).

Independiente (Tandil) vs Platense (La Plata).



6º Fecha 3°

Rev. 15-02-19

Independiente (Tandil) vs Independiente (Zárate).

Platense (La Plata) vs Los Indios (Junín).