Atenas, sin extranjeros

Larry O´Bannon fue dado de baja en Atenas de Córdoba. El escolta, única ficha foránea del equipo, no colmó las expectativas y finalmente decidieron no contar más con sus servicios.

El 10 de Octubre de este año, Larry O'Bannon llegaba a Córdoba y se unía al plantel del Verde para afrontar la etapa final del Super 20 y el inicio de la Liga Nacional. Su llegada estuvo colmada de dudas, debido la incertidumbre que afrontaba el club cordobés por la situación económica del país.

El norteamericano era el único refuerzo extranjero de la temporada y ocupaba la cuarta ficha mayor del equipo de Nicolás Casalánguida, junto con Walter Herrmann, Nicolás Romano y Juan Fernández Chávez.

En el Super 20 tuvo una media de 11 puntos y 2.5 asistencias con una valoración de 12.5 en 6 PJ. En tanto, en el comienzo la Liga, promedió 12.33 puntos, 2 rebotes y 2 asistencias en 31:06 minutos en el rectángulo de juego en 4 encuentros.

La temporada 2017/18 la disputó en Hispano Americano de Rio Gallegos, donde jugó 42 partidos y contabilizó 18.3 puntos, con 37,6% en triples y 90,2% en tiros libres; 2.7 rebotes; 2 asistencias y 0.8 retcuperos, con una valoración de 17.5 en 31.3 minutos por partido.

También vistió las camisetas de San Martín de Corrientes, Boca y Lanús en la máxima categoría del básquet argentino. En el exterior, participó en las ligas de Serbia, Italia, Bulgaria, Israel, Venezuela, Francia y Rusia.

O'Bannon contaba con una molestia en una de sus muñecas desde la finalización del Super 20, problema que le imposibilitó viajar a Uruguay para disputar los amistosos con la selección del país y Bigua. Dicha lesión no fue aceptada por los dirigentes del Griego, quienes sostuvieron que el jugador la contrajo antes de impartir servicios para Atenas. A su vez, no estaban conformes con el rendimiento del escolta y decidieron rescindir su contrato para aborcarse a la búsqueda de un pivote.

El Viernes 21 de Diciembre jugó su último partido en el Polideportivo Carlos Cerutti aportando 5 puntos, 1 rebote y 1 asistencia en 26:15 minutos. El jugador ya dejó nuestro país.