Ramiro Trebucq: "Esto recién comienza, pero debemos hacernos fuertes de local"

Una de las apuestas que contrató el Club Argentino de Junín, la institución que preside Germán Lambrisca, fue el ex jugador de Regatas de Corrientes, Ramiro Trebucq, quien está cumpliendo correctamente con su labor y se ganó sus minutos en cancha.

En dialogo con "Democracia", el pivot de la entidad "turca", dejó sus sensaciones del 2018. Remarcó que "Esto recién comienza", pero al mismo tiempo, consideró que "Debemos mejorar el tema de la comunicación y la defensa con los ataques rápidos del rival".

Trebucq comenzó narrando: “Bueno, para ser sincero hago un balance positivo, somos un equipo totalmente nuevo, muy joven, y con cuatro norteamericanos, por eso a veces cuesta. El Súper 20 nos sirvió mucho para conocernos como equipo y agarrar confianza en lo que venimos trabajando".

Fuertes de local

El joven jugador subrayó la importancia de ganar en casa: "No nos preocupa estar en el fondo por ahora, esto recién empieza pero sabemos que nos tenemos que hacer fuertes de local, si no va a estar complicado y nuestro próximo objetivo es ganar el siguiente partido. Lo tenemos claro y trabajamos mucho para ello".

Mejorar la comunicación

Trebucq hizo su enfoque también en los problemas: "El tema de la comunicación, sin dudas. Las defensas con los ataques rápidos del rival también nos lastiman mucho y eso seria lo principal a corregir. Tenemos un buen grupo y buenos jugadores, que entienden la situación”.

La paciencia y el aliento del público

El ex jugador de San Lorenzo de Chivilcoy se notó agradecido por su momento personal: "La verdad que me cuesta un montón pero tengo en la cabeza las pocas cosas que tengo que hacer para poder tratar de ayudar al equipo y lo vengo mejorando día a día. Por suerte vengo teniendo compañeros y entrenadores que me tienen mucha (demasiada) paciencia y me ayudan a mejor mucho en todo sentido, la verdad me hacen sentir muy cómodo. Eso ayuda a tener buenos rendimientos".

En cuanto al aliento del público, el interno marcó la importancia de los simpatizantes: "Al hincha de Argentino le digo que esta temporada los vamos a necesitar muchísimo, la verdad que es hermoso jugar en una cancha donde todos los partidos por momentos te hacen poner la piel de gallina, y eso hace que te den ganas de dejar todo dentro del campo de juego, eso lo vamos a necesitar mucho. También decirles que vamos a hacer todo lo posible para que esta temporada nos vaya bien".

El sistema de Maffei

Por último, Ramiro hizo referencia al estilo de juego de su técnico: "Al principio el sistema de juego me costó demasiado, no te digo que ahora se me hace fácil. Nos planteó cosas nuevas a todos donde de a poco le vamos sacando filo y tratando de mejorarlo cada día", finalizó Trebucq.