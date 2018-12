Finalmente anoche se definió el título de primera división del campeonato “Clausura” 2018 que organizó la Asociación Juninense de Básquetbol.

Los Indios logró el pentacampeonato, tras derrotar como visitante a 9 de Julio por 87 a 67. La capacidad de sostener el goleo por encima de los 20 puntos por cuarto lo hizo viajar sobre rieles al Canario que ganó casi sin despeinarse.

Si triunfaba el “9” hacían una superfinal el domingo que viene para dirimir el campeón del año. No pudo ser.

Detalle de los play off

Infantiles

1) Ciclista 80 (87) vs Sarmiento 27 (25)

2) 9 de Julio 95 (79) vs Porteño 58 (61)

3) Cavul 89 (65) vs El Linqueño 39 (53)

4) Los Indios 50 (47) (52) vs Argentino 48 (50) (50)

Semis

Ciclista 63 (68) vs Los Indios 44 (64)

9 de Julio 70 (65) vs Cavul 59 (55)

Final

Ciclista 58 (56) (52) vs 9 de Julio 54 (68) (69). Campeón 9 de Julio.

Menores

1) Argentino 71 (77) vs San Martín 60 (58)

2) Ciclista 62 (79) vs Los Indios 48 (54)

3) 9 de Julio 59 (60) (66) vs Porteño 52 (63) (64)

4) Cavul 70 (60) vs El Linqueño 76 (76)

Semis

Argentino 83 (89) vs El Linqueño 28 (33)

Ciclista58 (63) vs 9 de Julio 66 (64)

Final

Argentino 61 (49) (75) vs 9 de Julio 57 (68) (53). Campeón Argentino.

Juveniles

1) 9 de Julio directo a semis

2) El Linqueño 81 (73) (70)vs San Martín 62 (85) (50)

3) Ciclista 74 (77) vs Junín 59 (55)

4) Los Indios 43 (30) vs Argentino 82 (79)

Semis

9 de Julio 59 (56) vs Argentino 69 (68)

El Linqueño53 (89) (64) vs Ciclista 56 (52) (65)

Final

Ciclista 83 (69) (91) vs Argentino 88 (63) (87). Campeón Ciclista.

Mayores

1) 9 de Julio 72 (101) vs Sarmiento 52 (84)

2) El Linqueño 61 (52) (69) vs San Martín 58 (73) (50)

3) Los Indios 70 (92) (76) vs Argentino 77 (73) (40)

4) Junín 56 (73) (78) vs Ciclista 50 (78) (76)

Semis

9 de Julio 77 (60) (69) vs Club Junín 69 (62) (62)

El Linqueño 46 (79) vs Los Indios 69 (85)

Final

9 de Julio 62 (88) (67) vs Los Indios 78 (78) (87). Campeón Los Indios.