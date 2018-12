Buenos Aires bicampeón del argentino U13

La selección de Provincia de Buenos Aires, con el pivot juninense Santiago Bilbao en sus filas, es campeona por segundo año consecutivo del Argentino U13.

Venció al local, Córdoba, por 91 a 76 en una final vibrante. El MVP fue Lucas Giovanetti.

Los dos mejores equipos del Argentino U13, Buenos Aires y Córdoba, cerraron el campeonato en la cancha de Sociedad Mutual Unión Eléctrica, en la mañana de ayer, ante un marco excepcional.

El comienzo de “Provincia” fue simplemente magnífico, defendiendo durísimo en la pintura gracias a la presencia de Máximo Genitti, generando con el movimiento de balón y aprovechando lo rápido que se cargó de faltas la selección cordobesa, para canjearlos por puntos en la línea de libres. Tal es así, que luego del 12-2 inicial, los anfitriones sufrieron la exclusión de Tomás Mazuqui, quien solo estuvo 5:41 en cancha. A todas las virtudes bonaerenses ya mencionadas, se le sumó sobre el cierre del cuarto, el peso en la lucha por los rebotes ofensivos; seis de los quince recobres que tuvieron en el parcial los consiguieron en el canasto contrario, con Matías Zanotto como destacado para redondear un sprint de 10-0 e irse al entre-cuarto 27-17 arriba. El segundo cuarto tuvo otros nombres pero similar desarrollo, porque con las rotaciones obligadas, Buenos Aires se sintió cómodo y lastimó. El versátil Lucas Giovanetti, de excelente rendimiento en el torneo, entró a exponer su repertorio ofensivo (penetraciones vistosas y lanzamientos lejanos) para engrosar un goleo que ya era bueno. Además, Juan Bocca fue su ladero con una mano propia de tirador. Como contrafuerza, reapareció el héroe cordobés del sábado: Germán Misetich. El interno del local entendió que era momento de reaccionar para que la final no se defina prematuramente, y anotando 14 de los 22 puntos de su equipo en el segundo cuarto, imposibilitó que el campeón defensor se corte. Finalizados los veinte iniciales, “Provincia” mandaba 47 a 33. Al regreso del descanso largo, el dueño de casa fue a quemar las naves, sabiendo que todavía había tiempo para la reacción. Cortando línea de pase y neutralizando a los grandes en el juego interno, encontró la llave para atacar más cómodo y ponerse a un dígito de diferencia. Con la gente en ebullición y la corriente en contra, Buenos Aires logró salir a flote con la templanza que caracteriza a los grandes equipos, produciendo desde las manos del inteligente Gattari y yendo a la línea a buscar puntos gratis. No sólo frenó la sangría, además estiró la diferencia hasta puntos máximos de 18, con el buen desempeño del rendidor Genitti, que a la buena defensa interna le agregó juego de externo.

El último cuarto fue el más emocionante de todos. El partido se convirtió en duelo de mini rachas, que llevó las diferencias a máximas qhaciendo pensar que la final estaba cerrada, para pasar a un desenlace estrecho es cuestión de minutos. A esos parciales se les puede poner nombre, porque cada equipo tuvo su líder en este episodio: Germán Misetich para Córdoba y Lucas Gionavetti para “Provincia”, escoltados por equipos de alto nivel, les regalaron a los espectadores una final digna del campeonato que jugaron ambos elencos. Aunque los cordobeses se quedaron con el cuarto período y no pudieron evitar que Buenos Aires se convirtiese en bicampeón del Argentino U13. Triunfo de los bonaerenses por 91 a 76, para culminar un torneo que los vio ganadores en cada presentación, siendo primeros en su zona, eliminando a Chaco en fase campeonato, Entre Ríos en semifinales y culminando la faena ante la gran Córdoba, en su propio jardín. Giovanetti, que luego sería elegido MVP, lideró al ganador con 16 puntos y 8 rebotes, comandando una ofensiva que tuvo cuatro jugadores en doble dígito, incluyendo los 16 con 11 rebotes de Máximo Genitti. El juninense Santiago Bilbao aportó 4 puntos y 2 rebotes.

En Córdoba, que no contó con Luciano Cornú por lesión, no alcanzó la titánica tarea de Germán Misetich, quien finalizó con 30 puntos y 10 rableros. Buenos Aires bicampeón del Argentino U13 de Selecciones.