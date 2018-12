Nueve de Julio y Los Indios definen el título del “Clausura” de primera división

Esta noche se define el título de primera división del campeonato “Clausura” 2018 que organiza la Asociación Juninense de Básquetbol.

En el estadio “Rodolfo Palomo” de calles 9 de Julio y Bartolomé Mitre, juegan desde las 20.30 los quintetos de 9 de Julio y Los Indios.

Ambos fueron los mejores del campeonato “Clausura”, están 1 a 1 en este play off definitivo y en cuarenta minutos deberán dirimir supremacías para ver quién se lleva el trofeo de campeón cerrando el 2018.

Dirigen en el recinto del “9” los árbitros Raúl Sánchez, Sergio López y Alexis Biset.

Detalle de los play off

Infantiles

1) Ciclista 80 (87) vs Sarmiento 27 (25)

2) 9 de Julio 95 (79) vs Porteño 58 (61)

3) Cavul 89 (65) vs El Linqueño 39 (53)

4) Los Indios 50 (47) (52) vs Argentino 48 (50) (50)

Semis

Ciclista 63 (68) vs Los Indios 44 (64)

9 de Julio 70 (65) vs Cavul 59 (55)

Final

Ciclista 58 (56) (52) vs 9 de Julio 54 (68) (69). Campeón 9 de Julio.

Menores

1) Argentino 71 (77) vs San Martín 60 (58)

2) Ciclista 62 (79) vs Los Indios 48 (54)

3) 9 de Julio 59 (60) (66) vs Porteño 52 (63) (64)

4) Cavul 70 (60) vs El Linqueño 76 (76)

Semis

Argentino 83 (89) vs El Linqueño 28 (33)

Ciclista58 (63) vs 9 de Julio 66 (64)

Final

Argentino 61 (49) (75) vs 9 de Julio 57 (68) (53). Campeón Argentino.

Juveniles

1) 9 de Julio directo a semis

2) El Linqueño 81 (73) (70)vs San Martín 62 (85) (50)

3) Ciclista 74 (77) vs Junín 59 (55)

4) Los Indios 43 (30) vs Argentino 82 (79)

Semis

9 de Julio 59 (56) vs Argentino 69 (68)

El Linqueño 53 (89) (64) vs Ciclista 56 (52) (65)

Final

Ciclista 83 (69) (91) vs Argentino 88 (63) (87). Campeón Ciclista.

Mayores

1) 9 de Julio 72 (101) vs Sarmiento 52 (84)

2) El Linqueño 61 (52) (69) vs San Martín 58 (73) (50)

3) Los Indios 70 (92) (76) vs Argentino 77 (73) (40)

4) Junín 56 (73) (78) vs Ciclista 50 (78) (76)

Semis

9 de Julio 77 (60) (69) vs Club Junín 69 (62) (62)

El Linqueño 46 (79) vs Los Indios 69 (85)

Final

9 de Julio 62 (88) vs Los Indios 78 (78).