Ciclista y una victoria para el arbolito

Ciclista Juninense logró una merecida victoria sobre Racing de Chivilcoy por 71 a 67 y le entregó a sus hinchas el mejor regalo para el arbolito de navidad. Ya está cuarto en la tabla posicional.

Ciclista arrancó corriendo por las tres calles y sacó una clara ventaja en el inicio, aprovechando un Racing incómodo, como aturdido en la cancha.

Corbin Jackson fue amplio ganador en la pintura y generó los espacios para que lanzaran con comodidad Joaquín Giarrafa y Maximiliano Ríos. Fue 24-13.

El segundo cuarto fue para el olvido. Malo, aburrido, para mirarlo de espaldas. En medio de este contexto el que hizo negocio fue Ciclista Juninense que lo ganó 13 a 10 y se fue al descanso largo arriba en los números: 37-23. Lo más importante, el cierre con una volcada espectacular de Marvin Cairo Vives.

Tras el reinicio la visita mejoró notablemente su producción defensiva y comenzó a repuntar numéricamente encontrando gol en las manos de Alejo Barrales (1 triple, 2 dobles, 1 simple), Carlos Paredes y Erbel De Pietro.



Y menos mal que apareció en Ciclista el “Guante” Maximiliano Tamburini (2 triples, 1 doble, 1 simple), quien junto con Jackson mantuvieron arriba al equipo 51 a 41.

Y el trigo en el galpón que cosechó Ciclista en el primer tiempo fue lo que le hizo ganar el partido. Porque en el último cuarto Racing continuó achicando diferencias, pero no había espacio físico para ganar el partido más allá del sprint final.

Ciclista se las ingenió para mantenerse arriba en el marcador con los aportes de Giarrafa, Cairo y Jackson.

Y cuando jugó la última bola –que inexorablemente iba a ser cortada con falta por la visita- se la dieron a Maximiliano Tamburini, que fue a la línea y no le tembló la mano para meter los dos simples que sentenciaron la suerte académica en Junín.

Anoche

Barrio Parque 62 vs Lactear Tf 56

Deportivo Viedma 83 vs Estudiantes (Ola) 78

La Unión 84 vs Petrolero 59

Hoy

21 Central (Ceres) vs Unión (Sf)

21 Independiente (Sde) vs Deportivo Norte

21 Platense vs Rivadavia (Mza)

21.30 Echague vs Hindú Club

22 Parque Sur vs Rocamora