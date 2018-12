Ciclista perdió anoche contra Del Progreso

Ciclista Juninense cayó anoche contra Del Progreso de General Roca por 95-89 en su penúltima presentación del año.

Ciclista arrancó derecho con los triples y por eso sacó ventaja en un primer cuarto vertiginoso, con pocas defensas y certeros ataques.

Enzo Amado (2 triples), Joaquín Giarrafa y Maximiliano Ríos hicieron mella en el aro adversario para que el local ganara 23 a 19.

Del Progreso fue paciente, jugó bastante interno y no se salió del libreto. Facundo Brizuela (1 triple, 2 dobles) y las penetraciones de Gustavo Maranguello (2 dobles, 2 simples) lo mantuvieron en juego.

Y todo se equiparó en el segundo cuarto porque Del Progreso encontró el gol en las manos de Javier Ledesma (2 triples, 3 dobles, 4 simples) y encima ligó con el tiro del final en manos de Tomás Ligorria a falta de cinco segundos para dejar el partido en tablas: 46-46. En Ciclista, Enzo Amado (2 triples, 2 dobles) completó una primera mitad impecable.

Ya en el tercer cuarto a Ciclista le fue imposible contener dos jugadores gravitantes en la visita. Gustavo Maranguello (2 triples, 1 doble, 2 simples) y Javier Ledesma (1 triple, 2 dobles, 3 simples). Entre los dos convirtieron el 74% de los goles del cuarto.



Ciclista se mantuvo en juego apuntalado por un gran pasaje de Corvin Jackson (67-73).

Pero en los diez finales el Verdirrojo no pudo encontrar un equilibrio defensivo que le permitiera recuperar la pelota y correr. Lentamente fue cediendo más terreno en la medida que llegaron los triples de Ledesma y Maranguello. Luego, en la línea, Del Progreso no perdonó y cerró una victoria en una noche que tuvo un andar brillante.

Mañana viernes Ciclista cierra el año recibiendo a Racing de Chivilcoy.

Ayer

Platense 92 vs Centro Español 74

Ciclista 89 vs Del Progreso 95

Rocamora 94 vs Petrolero 69

Hoy

21 Sp America vs Hindú Club

21.30 Oberá Tc vs Ameghino

21.30 Atenas vs Estudiantes (Ola)

21.30 Gimnasia (La Plata) vs Rivadavia (Mza)

22 Independiente (Sde) vs Unión (Sf)

22 Salta Basket vs Deportivo Norte