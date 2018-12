Ciclista inicia la segunda fase ante Del Progreso

Ciclista Juninense recibe hoy en el Coliseo del Boulevard a Del Progreso de General Roca, en el inicio de la segunda fase de La Liga Argentina.

El Verdirrojo quedó ubicado en mitad de tabla con 20 puntos y un arrastre del 50% para esta etapa, por lo que queda con 10 unidades. Está todo muy parejo. Hoy el elenco que dirige Leonardo Costa tiene una buena oportunidad para mirar hacia arriba en la tabla. Dirigen Rodrigo Castillo (Capital), Pablo Leyton (Mendoza) y Franco Ronconi (La Plata).

El visitante, en alza

Del Progreso tuvo un mal comienzo de temporada, pero metió un sprint de 3 triunfos en fila y se encuentra en su mejor momento. El juninense Daniel Jaule, un "viejo zorro" de la categoría, es su entrenador con todo lo que eso implica en la intensidad de sus equipos. Cuenta con jugadores de nivel como Fabio Vieta, el ex Ciclista Facundo Brizuela, Jonatan Ledesma, Gustavo Marangello y el extranjero Waiters, como máximos exponentes.



La fecha

21 Platense vs Centro Español

21.30 Ciclista vs Del Progreso

21.30 Rocamora vs Petrolero.