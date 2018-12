Ciclista igualó la serie con Argentino y definen mañana

Ciclista Juninense sacó chapa en Las Morochas y recuperó la localía en la definición de la final U19 del campeonato Clausura.

Anoche se impuso 69 a 63 con Bruno Conti y diez más. Mañana definen la finalísima, desde las 21, en el Coliseo del Boulevard.

Detalle de play off

Juveniles

1) 9 de Julio directo a semis

2) El Linqueño 81 (73) (70)vs San Martín 62 (85) (50)

3) Ciclista 74 (77) vs Junín 59 (55)

4) Los Indios 43 (30) vs Argentino 82 (79)

Semis

9 de Julio 59 (56) vs Argentino 69 (68)

El Linqueño53 (89) (64) vs Ciclista 56 (52) (65)

Final

Ciclista 83 (69) vs Argentino 88 (63)