Nueve de Julio le ganó a Los Indios por 99 a 78

Nueve de Julio jugó un partidazo en el Tomás Corrado y no le falló a su gente que -contra todos los pronósticos- copó el estadio y lo alentò permanentemente. El “9” se impuso a Los Indios 88 a 78 y se llevó la definición al “Rodolfo Palomo” para este domingo a las 20.30.

Partidazo del Bubu Sica que se fajó toda la noche con los grandotes locales cumpliendo un papel preponderante en la defensa. Además le dio 20 goles y 10 rebotes (doble doble). Tucho Bornic, garantido (5 triples, 6 dobles y 2 libres). Otro que cumplió con creces fue Ezequiel Villegas (3 triples seguidos, 2 dobles y 3 simples) quien apareció justo cuando más lo necesitaba su equipo.

Detalle de play off

Infantiles

1) Ciclista 80 (87) vs Sarmiento 27 (25)

2) 9 de Julio 95 (79) vs Porteño 58 (61)

3) Cavul 89 (65) vs El Linqueño 39 (53)

4) Los Indios 50 (47) (52) vs Argentino 48 (50) (50)

Semis

Ciclista 63 (68) vs Los Indios 44 (64)

9 de Julio 70 (65) vs Cavul 59 (55)

Final

Ciclista 58 (56) (52) vs 9 de Julio 54 (68) (69). Campeón 9 de Julio.

Menores

1) Argentino 71 (77) vs San Martín 60 (58)

2) Ciclista 62 (79) vs Los Indios 48 (54)

3) 9 de Julio 59 (60) (66) vs Porteño 52 (63) (64)

4) Cavul 70 (60) vs El Linqueño 76 (76)

Semis

Argentino 83 (89) vs El Linqueño 28 (33)

Ciclista58 (63) vs 9 de Julio 66 (64)

Final

Argentino 61 (49) (75) vs 9 de Julio 57 (68) (53). Campeón Argentino.

Mayores

1) 9 de Julio 72 (101) vs Sarmiento 52 (84)

2) El Linqueño 61 (52) (69) vs San Martín 58 (73) (50)

3) Los Indios 70 (92) (76) vs Argentino 77 (73) (40)

4) Junín 56 (73) (78) vs Ciclista 50 (78) (76)

Semis

9 de Julio 77 (60) (69) vs Club Junín 69 (62) (62)

El Linqueño 46 (79) vs Los Indios 69 (85)

Final

9 de Julio 62 (88) vs Los Indios 78 (78)