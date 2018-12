Los Indios recibe esta noche a 9 de Julio

Los Indios buscará esta noche el pentacampeonato de la categoría mayores, cuando desde las 21 reciba la visita de 9 de Julio en el estadio Tomás Corrado.

Dirigirán este partido Claudio Zapata, Franco Anselmo y Guido Olguìn.

Hoy

Club Los Indios

21 Mayores Los Indios vs 9 de Julio

Club Argentino

19.30 U 19 Argentino vs Ciclista

Jueves 20

Club Ciclista

20 U19 Ciclista vs Argentino

Domingo 23

Club 9 de Julio

20.30 Mayores 9 de Julio vsLos Indios

Infantiles

1) Ciclista 80 (87) vs Sarmiento 27 (25)

2) 9 de Julio 95 (79) vs Porteño 58 (61)

3) Cavul 89 (65) vs El Linqueño 39 (53)

4) Los Indios 50 (47) (52) vs Argentino 48 (50) (50)

Semis

Ciclista 63 (68) vs Los Indios 44 (64)

9 de Julio 70 (65) vs Cavul 59 (55)

Final

Ciclista 58 (56) (52) vs 9 de Julio 54 (68) (69). Campeón 9 de Julio.

Menores

1) Argentino 71 (77) vs San Martín 60 (58)

2) Ciclista 62 (79) vs Los Indios 48 (54)

3) 9 de Julio 59 (60) (66) vs Porteño 52 (63) (64)

4) Cavul 70 (60) vs El Linqueño 76 (76)

Semis

Argentino 83 (89) vs El Linqueño 28 (33)

Ciclista58 (63) vs 9 de Julio 66 (64)

Final

Argentino 61 (49) (75) vs 9 de Julio 57 (68) (53). Campeón Argentino.

Mayores

1) 9 de Julio 72 (101) vs Sarmiento 52 (84)

2) El Linqueño 61 (52) (69) vs San Martín 58 (73) (50)

3) Los Indios 70 (92) (76) vs Argentino 77 (73) (40)

4) Junín 56 (73) (78) vs Ciclista 50 (78) (76)

Semis

9 de Julio 77 (60) (69) vs Club Junín 69 (62) (62)

El Linqueño 46 (79) vs Los Indios 69 (85)

Final

9 de Julio 62 vs Los Indios 78