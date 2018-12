Ventaja para Argentino

Argentino se llevó la definición de la final de U19 a “Las Morochas” tras ganar anoche en el Coliseo del Boulevard por 88 a 83 sobre Ciclista Juninense.

La noche tuvo dos figuras estelares: Bruno Conti y Agustín Cavallín. En Argentino, además, se destacó Tomás Sánchez (13 goles y 11 rebotes, logrando el doble doble).

Hoy a las 19.30 se juega el desquite en la cancha del club Atlético Argentino.

Detalle de play off

Juveniles

1) 9 de Julio directo a semis

2) El Linqueño 81 (73) (70)vs San Martín 62 (85) (50)

3) Ciclista 74 (77) vs Junín 59 (55)

4) Los Indios 43 (30) vs Argentino 82 (79)

Semis

9 de Julio 59 (56) vs Argentino 69 (68)

El Linqueño53 (89) (64) vs Ciclista 56 (52) (65)

Final

Ciclista 83 vs Argentino 88