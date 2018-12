Los Indios ganó y acaricia el pentacampeonato

Los Indios se llevó la definición del campeonato clausura al estadio Tomás Corrado, tras ganar de visitante sobre 9 de Julio por 78 a 62.

La defensa de Nueve de Julio sufrió toda la loche los embates de los jugadores Canarios que están un cambio más arriba en cuanto a la preparación física.

A pesar de todo el "9" se puso a 4 cuando restaban cinco minutos para el final, pero hasta acá llegó.

Los Indios contó con un gran trabajo de los mellizos Joaquín y Julián Iribarne, los dueños de la noche en el colmado Rodolfo Palomo.

Mañana martes se juega la revancha en el estadio Tomás Corrado.

Anoche

U17 Argentino 75 vs 9 de Julio 54

Mayores 9 de Julio 62 vs Los Indios 78

Hoy

Club Ciclista

20 U19 Ciclista vs Argentino

Martes 18

Club Los Indios

21 Mayores Los Indios vs 9 de Julio

Miércoles 19

Club Argentino

20 U 19 Argentino vs Ciclista

Sábado 22

Club Ciclista

20 U19 Ciclista vs Argentino

Domingo 23

Club 9 de Julio

20 Mayores 9 de Julio vsLos Indios

Mayores

1) 9 de Julio 72 (101) vs Sarmiento 52 (84)

2) El Linqueño 61 (52) (69) vs San Martín 58 (73) (50)

3) Los Indios 70 (92) (76) vs Argentino 77 (73) (40)

4) Junín 56 (73) (78) vs Ciclista 50 (78) (76)

Semis

9 de Julio 77 (60) (69) vs Club Junín 69 (62) (62)

El Linqueño 46 (79) vs Los Indios 69 (85)

Final

9 de Julio 62 vs Los Indios 78