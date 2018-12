Ciclista va por el batacazo frente a Platense en Vicente López

Esta noche, Ciclista tiene un difícil compromiso como visitante. Enfrenta nada más ni nada menos que a Platense, uno de los máximos animadores de este certamen. Sabiendo de su poderío, el Verdirrojo tiene que hacer un partido que roce la perfección para llevarse el juego. Los dirigidos técnicamente por Leonardo Costa ganaron 3 juegos en fila, pero se les cortó la racha el último lunes en Chivilcoy.

Dirigen Jorge Chávez, de Chaco, Cristian Salguero y Franco Buscaglia (Capital).

Último juego entre sí

Hace dos semanas, se enfrentaron Ciclista y Platense en el Coliseo del Boulevard, fue triunfo verdirrojo 71-58. En ese día, el elenco de nuestro medio demostró un carácter defensivo superlativo, que le permitió quedarse con el triunfo sin sobresaltos. Sebastián Uranga, del Calamar, no fue de la partida en ese encuentro, pero sí jugará esta noche.



Un equipo con mucha calidad

El equipo que dirige Alejandro "Cholo" Vázquez perdió tan solo un juego como local esta temporada (ante Rocamora). Cuenta con jugadores de nivel como el base Pablo Bruna y una media cancha conformada por Genaro Lorio y Felipe Pais, muy buena. Además, en la zona pintada están el rendidor Cedric Blossom, Sebastián Uranga y el capitán Alejandro Pappalardi.

¿Cómo cierra el año Ciclista?

El Verdirrojo, luego de este partido, entrenará con la mente en sus últimos dos encuentros como local. Recibe el miércoles 19 de diciembre a Del Progreso, el equipo neuquino dirigido por Daniel Jaule; y el viernes 21, disputará ante Racing de Chivilcoy el último juego del 2018.



La fecha

21 Platense vs Ciclista

21.30 Estudiantes (Ola) vs Racing (Ch)

21.30 La Unión vs Parque Sur

21.30 Rocamora vs Gimnasia (La Plata)

21.30 Ameghino vs Barrio Parque

21.30 Deportivo Norte vs San Isidro

21.30 Echagüe vs Unión (Sf)