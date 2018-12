Nueve de Julio forzó un desempate ante Ciclista

Nueve de Julio logró anoche forzar un desempate en la final de U15 ante Ciclista Juninense. A estadio repleto, le ganó 68 a 56. Mañana definen en el Coliseo del Boulevard.

Mañana

Club Ciclista

20 U15 Ciclista vs 9 de Julio

Domingo 16

Club Argentino

19 U17 Argentino vs 9 de Julio

Club a designar

21 Mayores 9 de Julio vs Los Indios

Lunes 17

Club Ciclista

20 U19 Ciclista vs Argentino

Martes 18

Club a designar

21 Mayores Los Indios vs 9 de Julio

Miércoles 19

Club Argentino

20 U 19 Argentino vs Ciclista

Sábado 22

Club Ciclista

20 U19 Ciclista vs Argentino

Los cruces

Infantiles

1) Ciclista 80 (87) vs Sarmiento 27 (25)

2) 9 de Julio 95 (79) vs Porteño 58 (61)

3) Cavul 89 (65) vs El Linqueño 39 (53)

4) Los Indios 50 (47) (52) vs Argentino 48 (50) (50)

Semis

Ciclista 63 (68) vs Los Indios 44 (64)

9 de Julio 70 (65) vs Cavul 59 (55)

Final

Ciclista 58 (56) vs 9 de Julio 54 (68)

Menores

1) Argentino 71 (77) vs San Martín 60 (58)

2) Ciclista 62 (79) vs Los Indios 48 (54)

3) 9 de Julio 59 (60) (66) vs Porteño 52 (63) (64)

4) Cavul 70 (60) vs El Linqueño 76 (76)

Semis

Argentino 83 (89) vs El Linqueño 28 (33)

Ciclista58 (63) vs 9 de Julio 66 (64)

Final

Argentino 61 (49) vs 9 de Julio 57 (68)

Juveniles

1) 9 de Julio directo a semis

2) El Linqueño 81 (73) (70)vs San Martín 62 (85) (50)

3) Ciclista 74 (77) vs Junín 59 (55)

4) Los Indios 43 (30) vs Argentino 82 (79)

Semis

9 de Julio 59 (56) vs Argentino 69 (68)

El Linqueño53 (89) (64) vs Ciclista 56 (52) (65)

Final

Ciclista vs Argentino

Mayores

1) 9 de Julio 72 (101) vs Sarmiento 52 (84)

2) El Linqueño 61 (52) (69) vs San Martín 58 (73) (50)

3) Los Indios 70 (92) (76) vs Argentino 77 (73) (40)

4) Junín 56 (73) (78) vs Ciclista 50 (78) (76)

Semis

9 de Julio 77 (60) (69) vs Club Junín 69 (62) (62)

El Linqueño 46 (79) vs Los Indios 69 (85)

Final

9 de Julio vs Los Indios