Racing de Chivilcoy frenó a Ciclista Juninense

Racing de Chivilcoy frenó la escalada ascendente de Ciclista Juninense en La Liga Argentina de Básquetbol.

Anoche en Chivilcoy se impuso por 84 a 70, llegando a ganar 57 a 26 el primer tiempo y 79 a 46 (+33) al cierre del tercer cuarto.

Este amplitud numérica exime de un mayor comentario sobre lo que fue el partido.

Ciclista juega el viernes en Vicente López, ante Platense.

Hoy

21 Platense vs Gimnasia (La Plata)

21.30 Central (Ceres) vs Independiente (Sde)

21.30 Oberá Tc vs Hindú Club

21.30 Rocamora vs La Unión

21.30 Barrio Parque vs Unión (Sf)

Mañana

21.30 San Isidro vs Sp América

22 Salta Basket vs Villa San Martín