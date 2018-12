Argentino sumó su tercera derrota frente a Regatas como local

Argentino enfrentó a un rival superior en todos los aspectos y sumó su tercera derrota en fila en la Liga Nacional de Básquetbol.

Comenzó perdiendo de movida porque no supo defender el perímetro y recibió 7 lapidarios triples que lo hicieron correr toda la noche de atrás. Jonatan Treise (2), Arengo, Thomas, Cantón, Giordano y el inoxidable Paolo Quinteros tiraron con suma displicencia a la canasta para llevarse un 26-17.

Hubo una mejora sustancial de Argentino en el segundo cuarto, pero fue cuando Regatas rotó el banco y reguló máquina. Gran trabajo de Jonatan Slider en el Turco para imponerse 20-17 y achicar los números 37-43.



Transición en el tercer cuarto. Jugaron a correr y tirar. De defender, ni hablar. En medio de este contexto, Regatas hizo su negocio, ganó el cuarto 25-22 de la mano del interno Javier Saiz (4 dobles) y manejado por Paolo Quinteros que juega, anota y hace jugar al resto.

Argentino achicó la brecha a ocho en el último cuarto con un esfuerzo enorme y con Guido Mariani que se cargó el equipo al hombro.

Pero Victoriano pidió tiempo muerto, abrió el manual de los cierres y Regatas terminó ganando sin sobresaltos.

Este sábado llega Libertad de Sunchales a las Morochas, en un juego clave.

Anoche

Hispano 84 vs Peñarol 04

La Unión Fsa 96 vs Gimnasia (Cr) 86

Quimsa 90 vs Obras 74

Hoy

21.30 Comunicaciones vs Ferro

21.30 Libertad vs San Martín

Mañana

21 Weber Bahía vs Regatas

22 Boca vs Peñarol

Jueves 13

21.30 Gimnasia (Cr) vs Quilmes

22 La Unión Fsa vs Atenas (Cba)

22 Olímpico vs San Martín

Viernes 14

21 Ferro vs Peñarol

Sábado 15

20 Argentino vs Libertad

20 Quimsa vs San Martín

21 Boca vs Quilmes

21.30 Regatas vs Atenas (Cba)

Domingo 16

20 Obras vs Comunicaciones

21.30 Gimnasia (Cr) vs Estudiantes (C)