Ciclista juega en Chivilcoy

Ciclista Juninense continúa su periplo por la Liga Argentina y en este caso le toca visitar Chivilcoy, desde las 21.30, para enfrentar a Racing. Este partido se disputará en la cancha de Colón.

El equipo de Leonardo Costa viene con una racha más que positiva: superó en Colón a La Unión y como local goleó a Platense y Parque Sur. Buscará estirar este buen momento, aunque no será nada fácil en una cancha complicada, contra un rival que juega bien.

Dirigen Silvio Guzmán (Santa Fe), Cristian Alfaro (Rosario) y Matías Dell'Aquila (Olavarría). Como comisionado actuará Marcelo Tramonte, de Pergamino.

Victoria verdirroja en la última presentación

Ciclista superó a Racing de Chivilcoy en el debut del TNA el reciente 19 de octubre. Fue 87-84 con dos bombazos letales de Maxi Tamburini y Maxi Ríos. Con respecto a ese partido, ambos equipos cambiaron extranjeros. Parra, en Racing y Whitehead en Ciclista, ya no son de la partida.

Anoche

Ameghino vs Unión (Sf)

Rivadavia (Mza) vs Del Progreso

Deportivo Viedma vs Atenas

San Isidro vs LactearTf

Hoy

21.30 Racing (Ch) vs Ciclista

Mañana

21 Platense vs Gimnasia (La Plata)

21.30 Central (Ceres) vs Independiente (SdE)

21.30 Oberá Tc vs Hindú Club

21.30 Rocamora vs La Unión

21.30 Barrio Parque vs Unión (Sf).