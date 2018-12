Argentino recibe a Regatas

Argentino debuta como local en la Liga Nacional, esta noche desde las 21. Enfrenta al Club de Regatas Corrientes, en el Fortín de Las Morochas, con la necesidad imperiosa de sumar de a dos en este campeonato.

Los de Maffei no pudieron sacar nada en la ruta y por eso es de suma importancia mantener la localía.

Ante Estudiantes de Concordia, el quinteto azul dejó buenas sensaciones, no así contra Comunicaciones, donde sufrió una goleada.

Dirigen Oscar Brítez (Capital), Julio Dinamarca (Chubut) y Sebastián Moncloba (Pilar). Como comisionado estará Mario Donda, de La Pampa.

Regatas viene de perder

El equipo que dirige Lucas Victoriano viene de perder 79-78 como local ante Gimnasia de Comodoro, por lo que también está necesitado de ganar. Cuenta con el inoxidable Paolo Quinteros como su figura estelar y un buen equipo que lo rodea, como el base experimentado Jonatan Treise y el pivot con futuro de selección como Tayavek Gallizzi.

Hoy

21 Argentino vs Regatas

21 Hispano vs Peñarol

22 La Unión Fsa vs Gimnasia (Cr)

22 Quimsa vs Obras

Mañana

21.30 Comunicaciones vs Ferro

21.30 Libertad vs San Martín

Miércoles 12

21 Weber Bahía vs Regatas

22 Boca vs Peñarol

Jueves 13

21.30 Gimnasia (Cr) vs Quilmes

22 La Unión Fsa vs Atenas (Cba)

22 Olímpico vs San Martín

Viernes 14

21 Ferro vs Peñarol

Sábado 15

20 Argentino vs Libertad

20 Quimsa vs San Martín

21 Boca vs Quilmes

21.30 Regatas vs Atenas (Cba)

Domingo 16

20 Obras vs Comunicaciones

21.30 Gimnasia (Cr) vs Estudiantes (C).