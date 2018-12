Los Indios se presenta en San Vicente

Los Indios juega esta noche su último partido de la fase regular del campeonato provincial de clubes de básquetbol.

Desde las 20 visita a Deportivo San Vicente, equipo que no ganó en el campeonato.

El Canario debe, necesariamente, ganar para sumar dos puntos que le permitan escalar en la tabla general que luego le dará paso a la segunda fase del campeonato.

Dirigen los hermanos zarateños Raúl y Mariano Imosi.

La fecha

Atenas de La Plata 72 - Sportivo Pilar 70

Independiente de Zárate 72 –Somisa 99.

Deportivo San Vicente-Los Indios de Junín

Norte II

Juventud de Cañuelas 69 vs Ciudad de Saladillo 49

Regatas de San Nicolás 94 vs CADU Oro 84

Ciudad de Campana vs Platense de La Plata

Zona Sur

Teléfonos de Mar del Plata 82 vs Carlos Pellegrini de Punta Alta 63

Independiente de Tandil 76 vs Blanco y Negro de Coronel Suárez 65

Sporting de Mar del Plata vs Sarmiento de Coronel Suárez.