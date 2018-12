Ciclista no dejó dudas ante Parque Sur en el Coliseo del Boulevard

Ciclista Juninense volvió a jugar bien y derrotó en el Coliseo del Boulevard a Parque Sur de Concepción del Uruguay por 85 a 64.

Buen comienzo para Ciclista. Ordenado, manejando prolijos sistemas de ataque y convirtiendo con Jackson en la pintura. Luego se sumaron los tiradores y comenzó a estirar diferencias numéricas. Giarrafa (2 triples) y Amado (1) hicieron viajar tranquilo a Ciclista en el cuarto. Recién en el final achicó algunos puntos la visita, cuando ingresaron Juan Alvarez y Gervasio Guelache (23-20).

El partido se cayó los segundos diez minutos, pero Ciclista lo tuvo controlado (ganó 13-12). En la segunda mitad del cuarto estuvieron con tres minutos de sequía. No la metieron ni con la mano. Y sobre la chicharra el “guante” Maximiliano Tamburini clavó un triplazo que dejó el primer tiempo 36-32.

Ciclista pisó el acelerador tras el reinicio encontrando el gol de afuera con Maximiliano Ríos, Joaquín Giarrafa y Marvin Cairo. Por eso ganó 19-15, ingresando al cierre del juego con cierto margen de tranquilidad (55-47).

Por eso aguantó el chubasco de los dos triples seguidos en el arranque del último cuarto (Richard y Barreto). Pero hasta acá llegó Parque Sur.

El cierre de Ciclista fue a toda orquesta, con Maximiliano Ríos metiendo de afuera (3 triples) y Marvin Cairo de todos lados (1 triple, 2 dobles, 1 simple). Este lunes Ciclista viaja a Chivilcoy para enfrentar a Racing Club.

Anoche

Villa San Martín 78 vs Oberá Tc 74

Estudiantes (Ola) 85 vs Rocamora 67

Ameghino 100 vs Echague 83

Independiente (Sde) 60 vs Salta Basket 58

Hoy

21 Gimnasia (La Plata) vs La Unión

21.30 Barrio Parque vs Echague

Domingo 9

20 Ameghino vs Unión (Sf)

21 Rivadavia (Mza) vs Del Progreso

21.30 Deportivo Viedma vs Atenas

21.30 San Isidro vs LactearTf

Lunes 10

21.30 Racing (Ch) vs Ciclista