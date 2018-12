Segunda derrota para Argentino ante Comunicaciones de Mercedes

Argentino no pudo ganar en la ruta. En su segunda presentación por la Liga Nacional de Básquetbol perdió ante Comunicaciones de Mercedes por 109 a 76.

Mal comienzo para Argentino. 8-0 abajo. Y lo que mal empieza, mal acaba. Recibió tres triples seguidos del marplatense Selem Safar y otro más de José Defelippo, para un parcial local de 23 a 12.

Y siguieron lloviendo los triples sobre la canasta de Argentino en el segundo cuarto. Selem Safar se hizo un pic nic con la defensa juninense y Matías Bortolín metió diez goles aportando a un primer tiempo de 55-37.

Lo mejor de Argentino estuvo en el tercer cuarto. Comprometido en defensa y eficaz en la ofensiva. Casi brillante –logró ponerse a 7-. Ganó 24-19 con la aparición de tres goleadores: Wiggins-Black-Slider. El tablero quedó 74-61.



El último cuarto fue para el olvido. Se desmadró el partido. Argentino estuvo clavado en la cancha. Lo perdió por goleada 35 a 15.

Este lunes llega Regatas Corrientes, en el debut como local, desde las 21.

Anoche

Quilmes 84 vs Quimsa 86

Estudiantes (C) 61 vs San Lorenzo 92

Libertad 56 vs Boca 79

Hoy

21.30 San Martín vs Gimnasia (Cr)

22 Olímpico vs Obras

Domingo 9

21 Comunicaciones vs San Lorenzo

21 Estudiantes (C) vs Ferro

Lunes 10

21 Argentino vs Regatas

21 Hispano vs Peñarol

22 La Unión Fsa vs Gimnasia (Cr)

22Quimsa vs Obras