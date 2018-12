Argentino enfrenta a Comunicaciones por la recuperación en Corrientes

Argentino continúa su gira por el norte del país. Hoy enfrenta desde las 21.30 a Comunicaciones de Mercedes, Corrientes.

Sin dudas será un partido fundamental para las aspiraciones turcas. Con el objetivo marcado de la permanencia, ganar fuera de casa es vital, porque cualquier resbalón luego como local podría ser determinante.

Dejó buenas sensaciones el equipo de Maffei en el primer encuentro, pero careció de inteligencia en el final para llevarse los dos puntos. Hoy tratará de revertir esa situación.

Dirigen Pablo Estévez (Capital), Jorge Chávez (Chaco) y Gustavo D´Anna (Santiago del Estero).

Los ex Argentino

Comunicaciones tiene en su plantel varios ex Argentino. Comenzando por el entrenador Ariel Rearte, quien hizo buena campaña en el Turco, pero luego quedó afuera ante Quilmes 3-2 en la primera rueda de play-off. En su segunda temporada dirigió 13 encuentros, pero solo ganó 5. Fue desplazado y en su lugar vino Richotti. Además, están Selem Safar (campeón del TNA con Argentino), Junior Cequeira que tuvo un buen ciclo, Novar Gadson que rindió mucho y Matías Bortolín, quien cumplió en la última temporada.

Está en el Final Four

Comunicaciones hizo un gran Súper 20 y se encuentra en el Final Four. Además de los mencionados anteriormente, tiene jugadores de nivel como Robert Battle y Facundo Giorgi.

Hoy

21 Quilmes vs Quimsa

21.30 Comunicaciones vs Argentino

21.30 Estudiantes (C) vs San Lorenzo

21.30 Libertad vs Boca

Mañana

21.30 San Martín vs Gimnasia (Cr)

22 Olímpico vs Obras

Domingo 9

21 Comunicaciones vs San Lorenzo

21 Estudiantes (C) vs Ferro

Lunes 10

21 Argentino vs Regatas

21 Hispano vs Peñarol

22 La Unión Fsa vs Gimnasia (Cr)

22Quimsa vs Obras.