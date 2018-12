Argentino debuta en Concordia, Entre Ríos

Esta noche, desde las 21.30, Argentino comienza una nueva Liga Nacional de Básquetbol.

En este caso, le tocará debutar en Concordia ante el duro equipo de Estudiantes.

El Turco, como todos los años, tiene el claro objetivo de salvar la categoría y para ello, es indispensable ganar en la ruta.

Los de Maffei llegan a este campeonato con algunos cambios de extranjeros que no rindieron en el Súper 20, un equipo joven y varias apuestas. Dirigen el cordobés Sergio Gabriel Tarifeño, el capitalino Leonardo Zalazar y el santafesino Gonzalo Delsart.

¿Cómo les fue en el Súper 20?

Ambos equipos quedaron afuera en la primera rueda de play-off del Súper 20 disputado este año, pero con diferentes matices.

El equipo de Concordia salió 2º en su grupo, pudo ganar dos partidos en la ruta y mostró buenas sensaciones en la fase regular. Luego en el mano a mano, quedó afuera contra Olímpico 2-0.

Por su parte, a Argentino le costó un poco más ya que no pudo triunfar afuera. Perdió en el Fortín y también quedó eliminado 2-0 ante Obras.

"Chiche" ante Argentino

Hoy en el banco de Estudiantes estará Eduardo Japez, quien viene de dirigir dos años seguidos a Argentino. El juninense tratará de cumplir con la ley del ex. Además, en las filas del equipo entrerriano se encuentra otro pilar nacido en nuestra ciudad: Álvaro Merlo, producto de las inferiores del Club Ciclista, que regresó a la Liga Nacional, donde alguna vez jugó para Atenas. Luego de eso, jugó dos años en el verdirrojo y la última temporada para La Unión de Colón.

La fecha

20 Obras vs Ferro

21 Libertad vs San Lorenzo

21 Peñarol vs Quimsa

21.30 Estudiantes (C) vs Argentino



Mañana

21.30 Regatas vs Gimnasia (Cr)



Viernes 7

21 Quilmes vs Quimsa

21.30 Comunicaciones vs Argentino

21.30 Estudiantes (C) vs San Lorenzo

21.30 Libertad vs Boca.