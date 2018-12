Junín-Ciclista y Los Indios-Argentino, por el desempate

Esta noche se conocerán los dos semifinalistas restantes del campeonato clausura de la Asociación Juninense de Básquetbol.

En Ataliva Roca, Club Junín recibe la visita de Ciclista Juninense. El ganador chocará contra 9 de Julio, con desventaja de localía.

Por la otra llave Los Indios y Argentino dirimirán supremacías para saber quién juega contra El Linqueño, también con desventaja de localía. Detalle:

Últimos resultados

Viernes 30

U19 Argentino 68 vs 9 de Julio 56

U19 El Linqueño 53 vs Ciclista 56

Sábado 1

U17 Ciclista 58 vs 9 de Julio 66

U17 Argentino 83 vs El Linqueño 28

Anoche

U17 El Linqueño 41 vs Argentino 91

Hoy

Club Cavul

20 U15 Cavul vs 9 de Julio

Club Junín

21 Mayores Junín vs Ciclista

Club Los Indios

19 U15 Los Indios vs Ciclista

21 Mayores Los Indios vs Argentino

Los cruces

Infantiles

1) Ciclista 80 (87) vs Sarmiento 27 (25)

2) 9 de Julio 95 (79) vs Porteño 58 (61)

3) Cavul 89 (65) vs El Linqueño 39 (53)

4) Los Indios 50 (47) (52) vs Argentino 48 (50) (50)

Semis

Ciclista 63 vs Los Indios 44

9 de Julio 70 vs Cavul 59

Menores

1) Argentino 71 (77) vs San Martín 60 (58)

2) Ciclista 62 (79) vs Los Indios 48 (54)

3) 9 de Julio 59 (60) (66) vs Porteño 52 (63) (64)

4) Cavul 70 (60) vs El Linqueño 76 (76)

Semis

Argentino 83 (91) vs El Linqueño 28 (41)

Ciclista 58 vs 9 de Julio 66

Final

Argentino vs Ciclista/9 de Julio

Juveniles

1) 9 de Julio directo a semis

2) El Linqueño 81 (73) (70) vs San Martín 62 (85) (50)

3) Ciclista 74 (77) vs Junín 59 (55)

4) Los Indios 43 (30) vs Argentino 82 (79)

Semis

9 de Julio 59 (56) vs Argentino 69 (68)

El Linqueño 53 vs Ciclista 56

Final

El Linqueño/Ciclista vs Argentino

Mayores

1) 9 de Julio 72 (101) vs Sarmiento 52 (84)

2) El Linqueño 61 (52) (69) vs San Martín 58 (73) (50)

3) Los Indios 70 (92) vs Argentino 77 (73)

4) Junín 56 (73) vs Ciclista 50 (78)

Semis

9 de Julio vs Ganador 4

El Linqueño vs Ganador 3