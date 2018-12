El Turco jugó este fin de semana un partido amistoso en Colón

El ambiente basquetbolístico de la Ciudad de Colón (B) se vio movilizado este sábado por la noche con la llegada del Club Atlético Argentino.

Las pancartas publicitarias en el ejido urbano de la ciudad durante el transcurso de la semana llevaron mucho público que colmó las graderías del Gimnasio Municipal de Colón, que precisamente fue reinaugurado. Este complejo deportivo, ubicado a la vera de la ruta nacional número 8, fue seriamente dañado hace un año por el paso de un tornado y lo restauraron por completo.

El partido amistoso entre Argentino y el combinado de Alianza-Círculo Italiano, fue para los Turcos por 107 a 76.

Fixture turco

05/12 Estudiantes vs Argentino

07/12 Comunicaciones vs Argentino

10/12 Argentino vs Regatas

17/12 Argentino vs Olímpico

19/12 Argentino vs Libertad

Receso por las fiestas

09/01 Argentino vs La Unión

14/01 Obras vs Argentino

16/01 San Lorenzo vs Argentino

19/01 Argentino vs Instituto

24/01 Atenas vs Argentino

26/01 Instituto vs Argentino

31/01 Argentino vs Peñarol

03/02 Argentino vs Comunicaciones

07/02 Olímpico vs Argentino

09/02 Quimsa vs Argentino

11/02 Libertad vs Argentino

17/02 Argentino vs Boca Jrs.

02/03 Gimnasia vs Argentino

04/03 Boca Jrs. vs Argentino

07/03 Argentino vs San Martín

10/03 Argentino vs Hispano

13/03 Argentino vs Gimnasia

17/03 Argentino vs Quilmes

21/03 La Unión vs Argentino

23/03 Regatas vs Argentino

28/03 Argentino vs Ferro

30/03 Argentino vs San Lorenzo

05/04 Weber vs Argentino

07/04 Quilmes vs Argentino

09/04 Peñarol vs Argentino

15/04 Argentino vs Obras

22/04 Argentino vs Atenas

29/04 Ferro vs Argentino

02/05 Argentino vs Estudiantes

05/05 Argentino vs Quimsa

12/05 Argentino vs Weber