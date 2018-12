Ciclista ganó y se reacomoda en la tabla

Ciclista Juninense sumó dos triunfos seguidos, luego de cinco derrotas al hilo. Anoche le ganó a Platense por 71 a 58 y sube en la tabla posicional.

No arrancó bien Ciclista. Le costó tomar las marcas y entre Cedric Blossom y Felipe Pais le metieron once de los 19 goles que recibió en el primer cuarto.

Más allá de esto, ofensivamente no desentonó y se mantuvo en juego con los aportes de Jackson y Cairo.

La situación defensiva Verdirroja mejoró ostensiblemente en los segundos diez minutos. Cerró los caminos a las penetraciones de Cedric Blossom y Felipe Pais no tuvo las mismas libertades para manejarse. Se cayó el goleo de Platense (10) y paralelamente creció Ciclista en el marcador sustentado por la llegada desde el banco de Maximiliano Tamburini (2 triples, 1 doble), más la vigencia de su dupla extranjera Corbin Jackson y Marvin Cairo (13 goles entre ambos) para un parcial de 42 a 29.

Transición con bajo goleo en el tercer cuarto (15-14 para Ciclista). Gran efectividad de Joaquín Giarrafa (3 triples) para el local y goleo repartido en la visita (57-43).

En los diez minutos finales Ciclista recurrió a los manuales y supo cerrar el partido ante un rival complicado. Los triples de Joaquín Giarrafa y el peso gravitacional de Corbin Jackson le dieron la seguridad de terminar ganando sin sobresaltos.

El viernes 7 llega Parque Sur de Concepción del Uruguay.

Anoche

Central (Ceres) 85 vs Villa San Martín 66

Ciclista 71 vs Platense 58

Gimnasia (La Plata) 64 vs Racing (Ch) 86

Echagüe 78 vs Lactear Tf 76

Hoy

21.30 La Unión vs Estudiantes (Ola)

21.30 Atenas vs Del Progreso

Mañana

21 Unión (Sf) vs San Isidro