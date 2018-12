Ciclista recibe al poderoso Platense en el Coliseo del Boulevard

Ciclista Juninense juega en el Coliseo del Boulevard esta noche, en el horario dominguero de las 21.

Recibe la visita de unos de los mejores equipos de este campeonato. Por lejos, uno de los clubes que más gastó y cuenta con jugadores de nivel como Pablo Bruna (sonó en Argentino este año), el juninense Genaro Lorio, el ex Ciclista Sebastián Uranga, Felipe País y Lucas Goldemberg (viene de jugar la A en Salta).

Sin dudas el Verdirrojo deberá estar concentrado para competir con el talento propuesto por el rival de turno.

Dirigen el santafesino Maximliano Piedrabuena, el rosarino Cristian Alfaro y el capitalino David Schkair.

Vienen con sonrisas

Tanto Ciclista como Platense vienen de ganar en sus últimos encuentros. Los dirigidos por Leonardo Costa ganaron su primer partido en la ruta, ante La Unión de Colón 69-65, haciendo gala de una gran defensa.

Por su parte, el Calamar que dirige Alejandro Vázquez, viene de golear a Parque Sur 90-56 con un gran trabajo de Sebastián Uranga (16 pts-10 reb) y Pablo Bruna (14p - 6 as). El goleador fue el juninense Genaro Lorio con 17 unidades.

Hoy

21 Central (Ceres) vs Villa San Martín

21 Ciclista vs Platense

21 Gimnasia (La Plata) vs Racing (Ch)

21 Echague vsLactearTf

Mañana

21.30 La Unión vs Estudiantes (Ola)

21.30 Atenas vs Del Progreso

Martes 4

21 Unión (Sf) vs San Isidro