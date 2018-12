Llegó la décima victoria en el historial ante Estados Unidos

Argentina consiguió una gran victoria ante Estados Unidos el pasado jueves, como local. No siempre la Albiceleste tiene ese privilegio, llegó a las diez victorias ante combinados norteamericanos a nivel histórico en competencias oficiales. Un repaso de cada una de las victorias en los diferentes torneos en los cuales se enfrentaron ambos combinados.

Uno de los grandes recuerdos se remonta al Mundial de 1950. Allí Argentina se coronó campeón en el Luna Park tras vencer a Estados Unidos 64 - 50. Una actuación notable de la primera gran generación de jugadores que gestó nuestro basquet Nacional. Del Vecchio con 14 pts fue el goleador. Oscar Furlong fue el máximo artillero del equipo, y junto a Ricardo González, ambos estuvieron en el quinteto ideal del torneo.

En 1955 llegó otra hazaña para nuestros gauchos. Estados Unidos llegaba como gran candidato y sin derrotas en competencias Olímpicas o bien Panamericanas. Argentina se dio el lujo de terminar con ese invicto al vencerlo 54 - 53 en México. Fue por los Juegos Panamericanos, en un juego que se llevó a cabo en el Auditorio Nacional Mexicano. Del campeonato del 50 sobrevivieron cinco jugadores, entre ellos Furlong y González, figuras del torneo ganado.

Pasaron 31 años para volver a festejar ante Estados Unidos. Fue en el Mundial de 1986 donde Argentina 12ª, pero tuvo el privilegio de ser el único elenco en vencer a los norteamericanos. Fue por la segunda ronda, donde se dividieron en dos zonas de seis elencos, y los dos primeros de cada zona llegaban a semifinales. Argentina ganó solo 2 de 5 juegos, pero uno de ellos fue ante Estados Unidos (asomaban Steve Kerr, Sean Elliot y David Robinson entre otros) 74 - 70. El albiceleste con pilares como Maggi, Cortijo, Romano, Camisassa y las apariciones de Campana, Milanesio y Montenegro.

En los Juegos Panamericanos de 1995, Argentina festejó por duplicado. No solo eso, sino que volvió a vencer a Estados Unidos en un duelo por la medalla dorada. El equipo de Vecchio, que contaba, entre otros, con los jóvenes Oberto y Wolkowisky, sumado a Espil, Pérez, De La Fuente y Milanesio y Osella como estandartes. Allí Argentina venció 68 - 67 y en la final 90 - 86 a los norteamericanos.

Neuquén fue el escenario de otra victoria albiceleste. Fue en 2001 en el mítico Ruca Che, donde Argentina logró la victoria más amplia ante Estados Unidos. Se enfrentaron por el Grupo A, donde el equipo de Magnano ganó 108 - 69 ante un rival que no ganó ningún partido en el torneo (ya estaba clasificado para Indianapolis 2002). Nocioni con 16 pts, seguido de Oberto y Wolkowisky con 14 pts fueron los goleadores.

Indianapolis 2002 fue otro de los momentos de lujo para Argentina. Fue por la segunda fase en Indianapolis, donde el albiceleste le cortó el invicto de 58 partidos consecutivos de Estados Unidos que arrastraba el Dream Team de 1992. Un partido increíble de Argentina con 15 pts de Ginobili, 14 pts de Nocioni y 13 pts de Scola.

Sin dudas que el 2004 fue una de las obras cumbres que más recordamos. Argentina jugó semifinales del Mundial de los Juegos Olímpicos ante Estados Unidos. Un elenco con todos jugadores de la NBA (con los drafteados Anthony, Wade y James), pero que sucumbió ante un juego perfecto del albiceleste. Ginobili terminó con 29 pts, seguido de Nocioni con 13 pts fueron las figuras. Luego todo terminó con el magnífico oro.

La última victoria (hasta el pasado jueves 29 de noviembre) data del 2005. Argentina jugó ante Estados Unidos por el Premundial. Fue por la segunda fase del Premundial que se disputó en República Dominicana. Argentina ganó un trabajado encuentro para meterse en semifinales. Ganó 84 - 67 con 21 pts de Paolo Quinteros. Los triples de Porta, Gutiérrez y Quinteros, sumado al oficio de Jasen y Juan Gutiérrez fueron claves para dicha victoria.

¡Llegó la décima! Argentina jugó en La Rioja y no tuvo problemas. Después de un mal comienzo de juego, el conjunto de Hernández se acomodó, defendió a gran nivel y colectivamente superó a un elenco muy debilitado de Estados Unidos. Un claro 80 - 63 para quedar en la punta y prácticamente clasificado al Mundial de China 2019. Laprovittola con 17 pts y Redivo con 14 pts fueron los goleadores. El 25 de febrero volverán a verse las caras en territorio norteamericano ¿Llegará la undécima?