Los Indios goleó a Independiente de Zárate

Los Indios trepó a la tercera colocación de la tabla posicional del Campeonato Provincial de clubes de básquetbol, tras golear a Independiente de Zárate por 89-64.

El Canario solo fue abajo en los primeros minutos del partido donde la visita pudo correr en un par de pelotas, pero antes del final del cuarto ya dio vuelta las acciones ganando 25 a 16 y marcándole la cancha a su adversario de turno.

Y pisó el acelerador en los segundos diez minutos (22-13) con un estupendo trabajo de Javier Corniglia ganando el primer tiempo por 47 a 29.

El tercer cuarto lo perdió Los Indios 18-22 en una transición interesante cuya finalidad fue que pasaran los minutos.

Pero en el último cuarto con toda la artillería nuevamente en cancha Los Indios pasó por arriba a Independiente de Zárate y no dejó dudas que fue el mejor.

El otro domingo, Los Indios cierra la fase regular visitando a Deportivo San Vicente.





Anoche

Los Indios de Junín 89 - Independiente de Zárate 64

Somisa 78 - Atenas de La Plata 56

Sportivo Pilar-Deportivo San Vicente (domingo a las 20)



Última fecha (7/12)

Deportivo San Vicente-Los Indios de Junín

Atenas de La Plata-Sportivo Pilar

Independiente de Zárate-Somisa.





Zona Norte 2

9º Fecha

Ciudad de Saladillo 73 vs Ciudad de Campana 86

Platense de La Plata 76 vs Regatas de San Nicolás 74

CADU Oro vs Juventud de Cañuelas





Zona Sur

9º Fecha

Blanco y Negro de Coronel Suarez 76 vs Sporting de Mar del Plata 72

Independiente de Tandil 79 vs Carlos Pellegrini de Punta Alta 71

Sarmiento de Coronel Suarez 75 vs Telefonos de Mar del Plata 71