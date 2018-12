Luis Scola se tiene fe

El capitán de la Selección argentina masculina de básquetbol, Luis Scola, reconoció que estará disponible para disputar el Mundial de China 2019, después de haber puesto un pie y medio en el avión con la victoria sobre Estados Unidos en La Rioja y la incertidumbre sobre su futuro en el conjunto albiceleste.

Scola siempre fue sumiso respecto de su continuidad en la Selección, como último bastión de la denominada Generación Dorada, aunque ahora blanqueó su intención de disputar la cita mundialista.

"Si me cruzo el mundo para venir a La Rioja, me imagino que después me voy a quedar en China para el Mundial", confió el capitán, en declaraciones en la zona mixta del estadio "Superdomo" de La Rioja, tras el triunfo 80-63 sobre Estados Unidos.

Es que el pivot, de 30 años, es una de las figuras del Shanghai Sharks, equipo al que llegó en agosto de 2018, para su segunda temporada en China.

La victoria del jueves fue la décima en la historia contra la Selección norteamericana, una marca que ningún otro país en el planeta pudo obtener: tres fueron en Mundiales, una en Juegos Olímpicos, tres en Panamericanos (3), dos en Torneo Américas y la última en Eliminatorias.

El Mundial de China 2019, que comenzará el 31 de agosto y se extenderá hasta el 15 de septiembre, será el primero que se disputará con 32 seleccionados.

Además del anfitrión China, y la virtual clasificación de Argentina, ya están clasificados Alemania, Grecia, República Checa y Lituania (por Europa), y Nigeria y Túnez (por África).

Más allá de eso, el camino de Argentina en las Eliminatorias todavía tendrá tres presentaciones: el domingo otra vez en La Rioja contra México, y la doble fecha de febrero donde visitará a Estados Unidos y Panamá.

"Con todo orgullo digo que jugamos en alto nivel en Montevideo, frente a Uruguay y en Formosa, contra Puerto Rico. Tardamos en entrar en ritmo. Pero nos supimos acomodar. Y después tuvimos pasajes muy lindos", fue el análisis del entrenador Sergio Santos Hernández.

El "Oveja", más allá de su impronta deportiva, es un líder que se permitió asumir el desafío de encabezar la reestructuración tras la Generación Dorada.

Desde el empuje de los jóvenes como Facundo Campazzo y Nicolás Laprovittola, fue agregando talentos apoyados en la experiencia de Scola.

Así, logró llevar virtualmente a la Argentina a un nuevo Mundial: será la decimocuarta participación en 18 ediciones y la novena consecutiva desde España 1986.

En número, Hernández se acerca al centenar de partidos dirigidos en la Selección argentina con un récord asombroso: 70 victorias y apenas 24 derrotas.

Buen triunfo

El seleccionado argentino venció 80 a 63 a Estados Unidos y tomó la delantera del Grupo "E" de la clasificación FIBA Américas al Mundial de básquetbol de China- 2019, un boleto que también acaricia Uruguay, nuevo tercero tras ganar a Puerto Rico.

Los charrúas se impusieron 64-62 a los boricuas, que no rentabilizaron los 36 puntos del estelar David Huertas en su visita a Montevideo y fueron relegados al cuarto lugar, comprometiendo su presencia en la gran cita del básquet internacional.

Argentina, con balance de 8-1 y 17 puntos, encabeza la llave, donde los tres primeros posicionados pasan al Mundial. El mejor cuarto, incluyendo al Grupo "F", se llevaría el séptimo boleto a China. Estados Unidos es segundo con foja de 7-2 y 16 unidades.

Uruguay necesita otra victoria en sus tres partidos restantes para asegurarse su primera clasificación a un Mundial tras 32 años de ausencia.

Argentina es la mejor perfilada para quedarse con uno de los tres boletos en liza del grupo.

Nicolás Laprovíttola fue la figura albiceleste con 17 puntos y 8 asistencias, mientras que Travis Trice aportó 16 puntos en el conjunto estadounidense, integrado en su mayoría por jugadores de la G-League (Liga de Desarrollo de la NBA) y que mañana domingo visitará a Uruguay, mientras que Argentina recibirá a México.

El Grupo "E" tiene al tope a la Argentina, con 17 puntos; Estados Unidos acumula 16; Uruguay suma 15; Puerto Rico tiene 14; Panamá, 13 y cierra Máxico, con 12 unidades.