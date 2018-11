Ciclista Juninense superó a La Unión en Colón

Ciclista Juninense logró cortar la racha adversa anoche en Colón, Entre Ríos. Superó a La Unión por 69 a 65, metiendo dos puntos de otro directo a la tabla posicional.

Auspicioso comienzo verdirrojo (15-4) poniendo énfasis en el juego sobre sus extranjeros Cairo y Jackson (13 puntos entre los dos).

Tras un tiempo muerto computado, La Unión mejoró sustancialmente pero en el cierre del cuarto llegó Tamburini desde el banco que le agregó gol de afuera a una gran tarea de los extranjeros para ganar 22 a 13.

Todo lo bueno del primer cuarto, Ciclista lo tiró por la borda en el segundo. La Unión metió un parcial de 22 a 12. Le entró por todos lados. La dupla de los Franco (Bazzani y Benítez) fueron incontrolables para una permisiva defensa juninense.

Así el local dio vuelta el partido al cierre del primer tiempo por 35-34.

El tercer cuarto fue sacado de otro contexto. Completamente distinto a lo jugado hasta el momento. Recrudecieron las marcas y bajaron el goleo. Lo ganó Ciclista por un simple y quedaron empatados en 50.

Ciclista Juninense hizo un cierre sin fisuras, aprovechando los errores que cometió el local. Por eso ganó. Ofensivamente tuvo tres aristas fundamentales: Maximiliano Tamburini, Corbin Jackson y Maximiliano Ríos.

Este domingo llega Platense al Coliseo, con promesa de partidazo.

Anoche

Sp América 71 vs San Isidro 77

Oberá Tc 81 vs Salta Basket 92

Parque Sur 78 vs Gimnasia (La Plata) 77

Hoy

21 Barrio Parque vs Ameghino

21 Union (Sf) vs LactearTf

21.30Rocamora vs Estudiantes (Ola)

21.30 Del Progreso vs Deportivo Viedma

22 Independiente (Sde) vs Villa San Martín

Sábado 1

21.30 Petrolero vs Rivadavia (Mza)

22 Parque Sur vs Estudiantes (Ola)

Domingo 2

21 Central (Ceres) vs Villa San Martín

21 Ciclista vs Platense

21 Gimnasia (La Plata) vs Racing (Ch)

21 Echague vsLactearTf