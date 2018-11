Los Indios recibe mañana a Independiente de Zárate

Los Indios aguarda mañana en el estadio Tomás Corrado un juego clave ante Independiente de Zárate.

El Canario debe seguir sumando para terminar de reacomodarse en la tabla posicional.

Se juega desde las 21.30.

La fecha completa

Los Indios de Junín-Independiente de Zárate

Somisa-Atenas de La Plata

Sportivo Pilar-Deportivo San Vicente (domingo a las 20)

Última fecha (7/12)

Deportivo San Vicente-Los Indios de Junín

Atenas de La Plata-Sportivo Pilar

Independiente de Zárate-Somisa.

Zona Norte 2

9º Fecha

Ciudad de Saladillo vs Ciudad de Campana

Platense de La Plata vs Regatas de San Nicolás

CADU Oro vs Juventud de Cañuelas



Zona Sur

9º Fecha

Blanco y Negro de Coronel Suarez vs Sporting de Mar del Plata

Independiente de Tandil vs Carlos Pellegrini de Punta Alta

Sarmiento de Coronel Suarez vs Teléfonos de Mar del Plata.