Ciclista va por la revancha a Entre Ríos

Ciclista Juninense sale hoy a la ruta en busca de lo que pueden ser dos puntos de oro en la tabla posicional.Visita a La Unión de Colón, desde las 21.30.

El Verdirrojo buscará parar el vendaval ofensivo que hizo Trevon Young en Junín y asimismo ser más inteligente a la hora de rotar el balón.

Dirigen los capitalinos Alejandro Trías-Sebastián Moncloba y Lucas Moreno (de Entre Ríos).

Una gira pefecta

La Unión cambió de la noche a la mañana. Luego de ganar en Junín, al otro día, en noches seguidas, superó en Chivilcoy al durisimo equipo de Racing por 77-73. Se llevó todo de la gira. Eso habla de que se está convirtiendo en un equipo poderoso.

Secretaría renovada en Ciclista

En otra medida del flamante presidente Miguel Had, a Ciclista se lo vio con una secretaría totalmente nueva y modernizada. Muchos de los allegados trabajan duramente para terminar de la mejor manera esta obra, en la que se encontrará el trofeo de campeón en 2014, como las camisetas de los dos ascensos.

La fecha

21 Sp América vs San Isidro

21.30 Oberá Tc vs Salta Basket

21.30 La Unión vs Ciclista

21.30 Parque Sur vs Gimnasia (La Plata)

21.30 Centro Español vs Rivadavia (Mza)

Mañana

21 Barrio Parque vs Ameghino

21 Union (Sf) vs LactearTf

21.30Rocamora vs Estudiantes (Ola)

21.30 Del Progreso vs Deportivo Viedma

22 Independiente (Sde) vs Villa San Martín

Sábado 1

21.30 Petrolero vs Rivadavia (Mza)

22 Parque Sur vs Estudiantes (Ola)

Domingo 2

21 Central (Ceres) vs Villa San Martín

21 Ciclista vs Platense

21 Gimnasia (La Plata) vs Racing (Ch)

21 Echague vs Lactear (Tf).