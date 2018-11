Daniel Martín “Bertelen” Clavell

Nací en Capital Federal. Tuve una infancia hermosa. Capital no fue ni es lo que vende la televisión, inseguridad y todo lo que se ve a diario.

Lo que pasa es que en Capital como hay 1000 veces más gente que en cualquier otro lugar del país, parece que es el Bronx. Hay lugares complicados como en todos lados, pero los mismos casos que se ven hoy en Junín se ven multiplicados allá por la cantidad de habitantes que hay. Por eso la gente le tiene miedo a Buenos Aires. Es todo entendible, pero es otra vida. No digo ni mejor ni peor, solo distinta.

Yo vivía en el club Atlanta, jugaba a todos los deportes pero siempre enfocando un poco más al básquet. Con el grupo de amigos del barrio hacíamos de todo, fútbol, tenis, la pileta en el verano, asados interminables hasta cualquier hora. Vivía pegado a Villa Crespo, en Almagro pero a dos cuadras de diferencia de barrio con barrio y a quince del club.

Salíamos de la escuela, tareas y al club Atlanta. El primer día que empecé básquet también lo hice con fútbol. Luego por una cuestión de horarios tuve que decidir y me quedé con el básquet. Mi hermano ya jugaba al básquet y a mí me tiraba más que el fútbol.

Hice cebollitas y pasé a premini y mini. Los mini A y B eran por años de nacimiento. En mini tuve al recordado César Merlo como entrenador y salimos campeones invictos. Era el primer año de la categoría.

Atlanta declaró la quiebra y pasamos con un ramillete de chicos a Argentinos Juniors, por una cuestión de cercanía de clubes. Siendo cadete de primer año debuté en primera cuando era la extinguida Liga Nacional B, con el Pato Benedetti como entrenador. Justo ese año había dejado de jugar Guillermo Tamburini. Pero estaba Steve Anderson cuando recién llegó al país.

Después Argentinos Juniors calló en quiebra y me fui a Gimnasia y Esgrima de Villa del Parque. Estuve hasta los 19 cuando León Najnúdel me reclutó para ir a jugar la Liga con Racing Club de Avellaneda. Estaba Otero de presidente y Najnúdel lo tentó para comprar una plaza de LNB. Y Otero agarró viaje, de no jugar nada Racing pasó a la Liga Nacional. Estaban Accastello, Tourn, Reale, el Rafa Cosa, el Chapu Nocioni, Pablo Lamare, Ellnes Bolling. Un gran equipo pero tuvo la mala suerte de tener muchas lesiones en el medio y tampoco institucionalmente era la mejor época.

Me rompí tres ligamentos del tobillo y paralelamente se enfermó mi viejo. Me quedé en Capital hasta que operaron a mi viejo y me llamaron de Ricardo Gutiérrez de Arrecifes para la Liga Nacional B.

Ahí empiezo a aparecer por la zona de acá. Vine a jugar varias veces contra Ciclista Juninense y Los Indios. Me fue bien en Arrecifes, hice una buena temporada y me contrataron de San Andrés para jugar el Torneo Nacional de Ascenso. Víctor Daitch de entrenador, otra vez tuve de compañero a Steve Anderson, Gofi Currat, Pikaluk, Martín Fernández, Juan Iglesias, equipos que hoy no se ven en el TNA.

De San Andrés pasé a Ciclista Juninense, después de la lesión de Ramiro Carulla. Empezamos muy bien pero después de mitad de temporada bajó muchísimo el nivel, se desmadró todo.

Luego pasé a Unión de Sunchales para jugar la B con Roberto Vito de entrenador, Javier Ceci, Juan de Dios Cansina.

Me vine a estudiar a Buenos Aires y me llamaron de Quilmes que estaba jugando un regional con un entrenador que yo conocía –Gustavo Cullinan- y se armó un equipazo con Mariano Latorre, Mariano Marini, Diego Sosa. Cuando me volvía hice un recambio por lesión en Banda Norte y perdimos la final con Rio III.

Cuando vuelvo a Capital jugué en Ferro Carril Oeste que salimos campeones del Torneo Local y ahí surge el llamado de San Martín de Junín para jugar la B.

Ya me quedé acá, pasé a Los Indios para jugar un par de regionales y después no hice más básquet.

Al básquet de Junín no lo veo bien organizado, sobre todo de abajo. La competencia es escasa. Los chicos de 12-13 años están jugando 8 partidos en un semestre, es una locura. Los clubes tienen que hacer torneos por todos lados para que los pibes sumen partidos que es lo que más rodaje le da. No veo interés de ningún lado para que esto mejore.

¿Ginóbili? El mejor deportista de la historia argentina.