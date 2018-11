Nueve de Julio goleó a Sarmiento y espera rival

Nueve de Julio se convirtió anoche en el primer finalista del campeonato clausura de la Asociación Juninense de Básquetbol, tras eliminar a Sarmiento con una goleada por 101 a 84. Espera rival del cruce Junín (1) vs Ciclista (0).

Pero la movida estuvo en El Bastión de Belgrano, donde San Martín también goleó a El Linqueño por 73 a 52 y forzó un desempate para la semana que viene. Detalle:

Anoche

U15 Sarmiento 25 vs Ciclista 87

Mayores Sarmiento 84 vs 9 de Julio 101

Mayores San Martín 73 vs El Linqueño 52

Lunes 26

Club Ciclista

21 Mayores Ciclista vs Junín

Club San Martín

20.30 U17 San Martín vs Argentino

Club Porteño

19.30 U15 Porteño vs 9 de Julio

Club El Linqueño

20 U15El Linqueño vs Cavul





Martes 27

Club San Martín

20.30 U19 San Martín vs El Linqueño

Club Los Indios

20.30 U17 Los Indios vs Ciclista

Miércoles 28

Club Argentino

20 U19 Argentino vs Los Indios

Club Junín

20 U19 Junín vs Ciclista

Los cruces

Infantiles

1) Ciclista 80 (87) vs Sarmiento 27 (25)

2) 9 de Julio 95 vs Porteño 58

3) Cavul 89 vs El Linqueño 39

4) Los Indios 50 (47) vs Argentino 48 (50)

Semis

Ciclista vs Ganador 4

Menores

1) Argentino 71 vs San Martín 60

2) Ciclista 62 vs Los Indios 48

3) 9 de Julio 59 (60) vs Porteño 52 (63)

4) Cavul 70 (60) vs El Linqueño 76 (76)

Semis

Ganador 1 vs El Linqueño

Juveniles

1) 9 de Julio directo a semis

2) El Linqueño 81 vs San Martín 62

3) Ciclista 74 vs Junín 59

4) Los Indios 43 vs Argentino 82

Mayores

1) 9 de Julio 72 (101) vs Sarmiento 52 (84)

2) El Linqueño 61 (52) vs San Martín 58 (73)

3) Los Indios 70 (92) vs Argentino 77 (73)

4) Junín 56 vs Ciclista 50

Semis

9 de Julio vs Ganador 4