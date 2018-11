Liga Nacional de Básquet

05/12 Estudiantes vs Argentino

07/12 Comunicaciones vs Argentino

10/12 Argentino vs Regatas

17/12 Argentino vs Olímpico

19/12 Argentino vs Libertad

Parate por las fiestas

09/01 Argentino vs La Unión

14/01 Obras vs Argentino

16/01 San Lorenzo vs Argentino

19/01 Argentino vs Instituto

24/01 Atenas vs Argentino

26/01 Instituto vs Argentino

31/01 Argentino vs Peñarol

03/02 Argentino vs Comunicaciones

07/02 Olímpico vs Argentino

09/02 Quimsa vs Argentino

11/02 Libertad vs Argentino

17/02 Argentino vs Boca Jrs.

02/03 Gimnasia vs Argentino

04/03 Boca Jrs. vs Argentino

07/03 Argentino vs San Martín

10/03 Argentino vs Hispano

13/03 Argentino vs Gimnasia

17/03 Argentino vs Quilmes

21/03 La Unión vs Argentino

23/03 Regatas vs Argentino

28/03 Argentino vs Ferro

30/03 Argentino vs San Lorenzo

05/04 Weber vs Argentino

07/04 Quilmes vs Argentino

09/04 Peñarol vs Argentino

15/04 Argentino vs Obras

22/04 Argentino vs Atenas

29/04 Ferro vs Argentino

02/05 Argentino vs Estudiantes

05/05 Argentino vs Quimsa

12/05 Argentino vs Weber.