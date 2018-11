Junín Rojo, bicampeón frente a Bahía Blanca

El seleccionado juninense rojo logró ayer el bicampeonato de la provincia de Buenos Aires, en el maxibásquetbol +35.

Ganó 68 a 50 sobre Bahía Blanca en un partido donde tuvo un paso en falso en el arranque (recibió 4 triples en el primer cuarto), pero que después acomodó y terminó goleando.

Fue un título invicto dado que ganó todos los partidos que disputó a lo largo del certamen.

El "Polaco" Rodríguez, de Zárate-Campana, fue el goleador del campeonato con 117 concreciones y Nicolás Vera -de Bahía Blanca- elegido el MVP.



El linqueño Federico Pollio fue el goleador del combinado juninense con 74 anotaciones y resultó segundo en la tabla general. Tuvo un torneo extraordinario y fue -lejos- de lo mejor que se vio en todos los partidos que se jugaron en nuestra ciudad.

El año que viene la sede será la ciudad de La Plata, para la tercera edición.

Ayer

La Plata 82 vs Zárate Campana 73 (69 iguales)

Pergamino 79 vs Chivilcoy 53

Junín Blanco 63 vs San Nicolás 65

Junín Rojo 68 vs Bahía Blanca 50

Posiciones finales

1) Junín Rojo

2) Bahía Blanca

3) La Plata

4) Zárate Campana

5) Chivilcoy

6) Pergamino

7) San Nicolás

8) Junín Blanco



Goleadores

Juan Manuel Rodríguez (Zárate) 117

Federico Pollio (Junín) 74

Andrés Gómez (Chivilcoy) 63

Nicolás Vera (Bahía Blanca) 60

Fernando Temporelli (Bahía) 58