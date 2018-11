Ciclista sumó su cuarta derrota en fila

En la provincia de Entre Ríos, a la vera del Río Uruguay, Ciclista sumó anoche su cuarta derrota consecutiva en La Liga Argentina.

Ciclista perdió un partido que luchó hasta la última bola. Parque Sur, con un toque de fortuna en los lanzamientos finales y el peso de la localía, se quedó con el juego sin ser más que el quinteto juninense.

Ciclista arrancó perdiendo 7 a 0. No se pudo acomodar más. Comenzó a correr de atrás en el marcador y recién en el final aparecieron Nahuel Amichetti, Enzo Amado y Maximiliano Ríos para dejar el juego 20-14.

El Verdirrojo no pudo controlar el juego interno local en el segundo cuarto y Parque Sur se fue al descanso estirando un punto más en el marcador: 43-36.

Mejoró Ciclista en el arranque del complemento cuando le comenzó a pasar la bola al cubano Marvin Cairo Vives que en un ratito empató el partido en 47.

Y él mismo lo pasó a ganar 50 a 47 en un tramo del partido donde el local no lo pudo frenar con nada que ensayó en la cancha. Cuando se fue al banco Tobías Franchela y Maximiliano Ríos le dieron la continuidad de gol a Ciclista que ganó el cuarto 26 a 18 redondeando un tablero también positivo de 62-61.

En los diez minutos finales el Verdirrojo peleó el resultado a brazo partido, sin respiro y hasta la última bola con un trabajo a destajo de Maximiliano Ríos. Se le escapó por muy poco.

Ciclista Juninense vuelve a ser local el próximo domingo, donde recibirá la visita de La Unión de Colón.

Anoche

Villa San Martín 71 vs Hindú Club 62

Barrio Parque 96 vs Deportivo Norte 88

Hoy

21 Echagüe vs Sp América

21.30 Rocamora vs Platense

21.30 Del Progreso vs Atenas