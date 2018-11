Junín Rojo y Bahía Blanca juegan por el título

Esta tarde, a las 13, se jugará la final del campeonato de maxibásquetbol +35 entre Junín Rojo y Bahía Blanca.

Los juninenses le ganaron casi sin despeinarse a La Plata por 67 a 36 en una de las llaves semifinales.

Los Bahienses sufrieron demasiado ante Zárate Campana, a quienes derrotaron sobre el final de la contienda por 69 a 68. Detalle:

Ayer

Bahía Blanca 59 vs Zárate 68

Junín Rojo 67 vs La Plata 36

Chivilcoy 75 vs Junín Blanco 66

San Nicolás 68 vs Pergamino 74

Hoy

10.30 Pergamino vs Chivilcoy (sexto puesto en Sarmiento)

10.30 Junín Blanco vs San Nicolás (7mo y 8vo en San Martín)

10.30 Zárate-Campana vs La Plata (tercer puesto en Junín)

13 Final Junín Rojo vs Bahía Blanca

15 Premiación y despedida (Junín).