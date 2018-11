Junín Rojo ante La Plata en semifinales

Junín Rojo clasificó primero en el grupo I y enfrentará esta tarde a La Plata en las semifinales del torneo de maxibasquet +35 que se desarrolla en nuestra ciudad.

Además Bahía Blanca, que ganó el otro grupo, chocará en semis ante Zárate-Campana. Detalle:

Programa

GRUPO 1

Jornada III

Pergamino 58 vs Chivilcoy 70

Junín 74 vs Zárate Campana 68

Grupo 2

Bahía Blanca 60 vs San Nicolás 47

Junìn Blanco 72 vs La Plata 75

Hoy

16 Bahía Blanca vs Zárate - Campana (Junín)

18 Junín Rojo vs La Plata (Junín)

16 Chivilcoy vs Junín Blanco (Sarmiento)

18 San Nicolás vs Pergamino (Sarmiento)

Lunes 19

10.30 Quinto y sexto puesto (Sarmiento)

10.30 Séptimo y octavo (San Martín)

10.30 Tercero y cuarto (Junín)

13 Final (Junín)

15 Premiación y despedida.