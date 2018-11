Ciclista visita a Parque Sur en Entre Ríos

Ciclista Juninense enfrenta esta noche a Parque Sur, desde las 21 en un partido que se verá en directo por la Liga Contenidos. Promesa de partidazo, porque son dos equipos jóvenes que juegan muy intenso.

El primero que imponga las condiciones del partido, tendrá medio juego en el bolsillo.

Dirigen el santafesino Leandro Lezcano, el chaqueño Héctor Wassinger y el capitalino Franco Buscaglia.

Ley del ex

El equipo que dirige René Richard cuenta con tres jugadores que tienen pasado en Ciclista . Pablo Alderete y Elnes Bolling, quienes jugaron juntos en la 2015/2016, y además Juan Ávila, quien hizo todas las inferiores en el club verdirrojo y hoy lo enfrentará por primera vez.

Viene de caer ante Racing, pero ganó el clásico

Parque Sur en su último partido cayó ante el duro equipo de Racing de Chivilcoy 73-67, en un partido extremadamente parejo. Sin embargo, en la fecha anterior a este encuentro, los de Concepción lograron ganar el clásico ante Rocamora, para desatar la euforia de sus hinchas.

La fecha

20.30 Villa San Martín vs Hindú Club

21 Parque Sur vs Ciclista

21 Barrio Parque vs Deportivo Norte

21.30 Centro Español vs Deportivo Viedma

Mañana

21 Echagüe vs Sp América

21.30 Rocamora vs Platense

21.30 Del Progreso vs Atenas