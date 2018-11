Los Indios se impuso sobre Atenas de La Plata

Los Indios tuvo anoche un partido impecable sobre Atenas de La Plata y se impuso por 98 a 82.

Paralelamente lo bajó de la punta de la tabla posicional, ubicación que le quedó exclusiva a Somisa de San Nicolás.

El Canario acertó con el planteo del juego poniendo una doble base inicial con Iribarne-Iribarne.

Entonce el equipo fue liviano y voló en la cancha produciendo un desgaste físico sobre el quinteto visitante que hizo mella en el complemento.



Los Indios tuvo una defensa brillante en el segundo tiempo y pudo correr para sostener una media de goles por encima de los 20, situación que lo llevó a ganar un partidazo hasta el entonces líder del campeonato.

El próximo fin de semana Los Indios viaja a Pilar.

Anoche

Los Indios de Junín 98 vs Atenas de La Plata 82

Independiente de Zárate 80 vs Deportivo San Vicente 64

Somisa 85 vs Sportivo Pilar 64

Octava fecha (23/11)

Sportivo Pilar-Los Indios de Junín

Deportivo San Vicente-Somisa

Atenas de La Plata-Independiente de Zárate



Novena fecha (30/11)

Los Indios de Junín-Independiente de Zárate

Somisa-Atenas de La Plata

Sportivo Pilar-Deportivo San Vicente





Última fecha (7/12)

Deportivo San Vicente-Los Indios de Junín

tenas de La Plata-Sportivo Pilar

Independiente de Zárate-Somisa.