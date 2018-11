Junín Rojo le ganó a Pergamino en el debut

El provincial de maxibásquet +35 "Junín 2018" comenzó con todo en el día de ayer. Junín Rojo se impuso a Pergamino por 79 a 48, mientras que Bahía Blanca derrotó a Junín Blanco 60 a 50.

Además La Plata logró una valiosa victoria sobre San Nicolás 76 a 72 y en un friccionado partido Zárate-Campana se impuso a Chivilcoy por 78 a 71. El torneo prosigue en la mañana de hoy:

Fixture

Grupo 1

Ayer

Chivilcoy 71 vs Zárate-Campana 78

Junín Rojo 79 vs Pergamino 48



Hoy

11 Pergamino vs Zárate Campana (San Martín)

11 Junín vs Chivilcoy (Junín)

19 Pergamino vs Chivilcoy (Sarmiento)

19 Junín vs Zárate Campana (Junín)

Grupo 2

Ayer

La Plata 76 vs San Nicolás 72

Bahía Blanca 60 vs Junín Blanco 50



Hoy

9.30 Junín Blanco vs San Nicolás (San Martín)

9.30 Bahía Blanca vs La Plata (Junín)

21 Bahía Blanca vs San Nicolás (Sarmiento)

21 Junìn Blanco vs La Plata (Junín)



Domingo 18

16 Primero B vs segundo A (Junín)

18 Primero A vs segundo B (Junín)

16 Tercero A vs Cuarto B (Sarmiento)

18 Tercero B vs Cuarto A (Sarmiento)



Lunes 19

10.30 Quinto y sexto puesto (Sarmiento)

10.30 Séptimo y octavo (San Martín)

10.30 Tercero y cuarto (Junín)

13 Final (Junín)

15 Premiación y despedida (Junín).