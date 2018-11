Cavul recibe a Argentino cerrando la fase regular del campeonato

Cavul y Argentino cierran la fase regular del campeonato clausura de la Asociación Juninense de Básquetbol.

Se miden desde las 21.30 en la vecina ciudad de Lincoln, con arbitraje de Alexis Biset y Franco Anselmo.

Este partido solamente es para cumplir el calendario de la AJB dado que los puestos están definidos de antemano. Detalle:

Hoy

Club Cavul

19.30 U16 Cavul vs Argentino

21.30 Mayores Cavul vs Argentino



Cruces, cuartos

1) 9 de Julio vs Sarmiento

2) El Linqueño vs San Martín

3) Los Indios vs Argentino

4) Junín vs Ciclista

Semis

Ganador 1 vs ganador 4

Ganador 2 vs ganador 3