Ciclista busca recuperar lo perdido en la ruta

Ciclista Juninense quiere recuperar inmediatamente el punto perdido en su propio estadio ante un histórico como Estudiantes de Olavarría.

Sale a la ruta, en este caso a la ciudad de La Plata, para enfrentarse desde las 21 a Gimnasia con arbitraje de los capitalinos Cristian Salguero, Cristian Díaz y Carla Domingo.

Va televisado

Por primera vez en la temporada, Ciclista Juninense será televisado en directo para todo el pais, por la señal DeporTV, que cuenta con Carlos Altamirano en los relatos y el histórico jugador ex Gimnasia de Comodoro (campeón de la Liga), Gabriel Cocha, en los comentarios.

La última vez que televisaron a Ciclista en la Liga Argentina fue en 2016, ante Platense en el Coliseo del Boulevard.

El Lobo, último y sin victorias

El rival de Ciclista, Gimnasia LP, está hundido en la tabla posicional con 5 derrotas en idéntica cantidad de presentaciones. Igualmente cuenta con un gran plantel, por lo que es inminente su primer triunfo. El verdirrojo tratará de que no corten la racha este miércoles.

El Lobo cuenta con jugadores de nivel como Leonardo La Bella, Matías Sesto, Matías Cuello y Alejandro Arca. Vienen de caer ante Platense, como local 83-62.

Hoy

21 Gimnasia (La Plata) vs Ciclista

21.30 Rocamora vs Racing (Ch)

21.30 Atenas vs Del Progreso

21.30 Petrolero vs Centro Español

22 Hindú Club vs Oberá Tc